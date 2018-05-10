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10 Mayıs 2018 17:41

Bin 400 ilkokul öğrencisi Avrupa Çocuk Şenliğinde

Türkiye’nin ilk AB Bilgi Merkezi olan Gaziantep AB Bilgi Merkezinin 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında düzenlediği Avrupa Çocuk Şenliğine bin 400 ilkokul öğrencisi katıldı.

Bin 400 ilkokul öğrencisi Avrupa Çocuk Şenliğinde

10 Mayıs 2018 17:41


22 yıldan bu yana Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep AB Bilgi Merkezi, "9 Mayıs Avrupa Günü" kutlamaları kapsamında, 125. Yıl İlkokulunda bin 400 çocuğun katılımıyla “Avrupa Çocuk Şenliği” düzenledi.


“Avrupa Çocuk Şenliği” kapsamında öğrencilere Avrupa Takımı uzmanlarından Ezgi Koman tarafından “Çocuk Hakları ve Avrupa Birliği” konusunda sunum yapıldı ve kısa filmler izletildi.


Ekinlikte çocukların Avrupa Günü kapsamında hafta boyunca yaptıkları resimler sergilenirken: aynı zamanda palyaço ve sihirbaz gösterileri ile de çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.


Çocuklara ayrıca “2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı” teması kapsamında kültürel değerlerimizin yaşatılması hedefi ile Nasrettin Hoca tiplemesi tarafından fıkralar anlatıldı.


Etkinliğe katılan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş öğrencilerle sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.


Gaziantep AB Bilgi Merkezinin Türkiye’nin ilk AB Bilgi Merkezi olduğunu belirten Mustafa Eryoldaş, “22 yıl önce Odamız bünyesinde faaliyetlerine başlayan merkez bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attı. Faaliyetlerini Avrupa Birliğinin halka en doğru şekilde anlatılması misyonuyla gerçekleştiren merkezimiz bundan sonra da aynı duyarlılıkla halka ulaşmaya devam edecektir” dedi.


Gaziantep AB Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, gün boyunca çocuklara AB ve Avrupa Günü’nün önemi hakkında bilgi verilerek çeşitli hediyeler ve yayınlar dağıtıldı. Etkinliğe uluslararası sivil toplum örgütleri de açtıkları bilgilendirme stantları ile destek verdi.




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