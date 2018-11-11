Binlerce çocuk, müzikli çocuk oyununu izledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen “Bir Çocuk Masalı Turunç'un Bahçesi Kuklalı Müzikli Çocuk Tiyatrosu” adlı oyun, il merkezi ve ilçelerde 4 gün boyunca sahnelendi.

Araban ve Yavuzeli ilçesinde gerçekleştirilen ilk gösterimin ardından, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda sahnelenen müzikli oyuna, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir, çocukların kişisel gelişimlerinde çok önemli yer tutan çocuk tiyatrolarına yönelik oyunları sahnelemeye devam etti. Bu doğrultuda çok kısa zamanda, çocuklara farklı dünyaların kapılarını açan, onların kaliteli vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan, bazen ekrandan tanıdıkları karakterlerle buluşturan oyunlarla, çocukların gözlem yoluyla öğrenmesi ve tiyatro gibi sanat dallarını tanımalar sağlandı. Özgüven, yetenek ve dostluğun vurgulandığı “Turunç'un BahçesiMüzikli Çocuk Tiyatrosu”4 gün boyunca 12 kez sahnelendi. Oyunu, 22 okuldan 4 bin 117 çocuk izledi. Oyun esnasında kendini oyunun akışına bırakan çocuklar, sahnedeki oyuncuları can kulağıyla dinledi, gönüllerince eğlendi.