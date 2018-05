Binlerce öğrenci sağlıklı yaşam için yürüdü

Etkinliğe katılan Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de öğrencilerle birlikte yürüdü. Şehitkamil Belediyesinin 6 farklı paydaş kurumla işbirliği içerisinde yürüttüğü ‘Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At’ projesi kapsamında ilçe genelinde 20 farklı proje okulunda çalışmalara katılan binlerce öğrenci, ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ etkinliğinde bir araya geldi. 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sağlıklı yaşam yürüyüşünün ardından toplu halde kültür, fizik, açma germe ve sıçrama hareketleri yaptılar. Hareketsiz yaşam ve bağımlılıklara karşı dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kendileri için düzenlenen parkurlarda doyasıya eğlendi. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğine, Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Mehmet Emin İnce, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Göçmen ile projeye katılan okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. 7 aya yakın süredir yürütülen ‘Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At’ projesi kapsamında eğitim gören sporcu öğrenciler, büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinliklerin ardından proje çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti. Etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek istediklerini kaydetti. Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ali Dursun, “Öncelikle bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurum, kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri: gelecek nesillerin sağlıklı olarak büyümeleri, sağlıklı yaşamanın koşullarını öğrenmeleri ve buna göre yaşayarak hayatlarını sürdürmelerini hem öğretmek hem de uygulamalı olarak göstermek, bunu bir yaşam biçimi haline getirmektir. Bu yüzden bu proje çok önemli, örnek projelerden bir tanesidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin hatta orta yaş ve yetişkinlerimizin, yaşlılarımızın hayatlarının her safhasında sağlıklı kalabilmek için hareket etmeleri, fiziksel aktivitelerini arttırmaları, bu uğurda projelere katılmaları, gündelik hayatlarını da spora göre şekillendirmeleri önemli ve gereklidir. Bu proje bu konuda gösterilebilecek güzel bir örnek oldu. Hem organizasyonu düzenleyenlere hem de katılanlara teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Spor etkinliğinin bir günlük değil, hayatımızın her safhasında sürdürülmesi gereken bir etkinlik olarak algılanmasını diliyorum" dedi.

"Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmek

Düzenlenen etkinliğe 20 okuldan yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının projenin kapsamını daha da genişletmek olduğunu dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, "Geçen sene başlatmış olduğumuz bu etkinlik şu anda Gaziantep’e yayıldı. Şu anda burada Şehitkamil ilçesindeki 20 okuldan yaklaşık bin 200 öğrenci bulunuyor. Bizim buradaki amacımız: farkındalık oluşturarak sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Özellikle çocuklarımıza sürekli ve dengeli spor yapmalarını sağlamak adına bir alışkanlık kazandırmak istiyoruz. Bu çok önemlidir. Evlatlarımızın akademik başarısı kadar sportif ve sosyal başarıları da bir o kadar önemlidir. Bunun önünü açabilmek adına bu tür etkinlikler bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Paydaş kurumlarımızdan aldığımız desteklerle bu işi yapıyoruz. İnşallah bu projenin zamanla Gaziantep’teki tüm okullara yayılmasıyla birlikte tüm ilkokul, ortaokul, lise çağındaki çocuklarımızın harekete dahil olmasını sağlayacağız. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "Bu etkinliğin 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Gününde yapılıyor olması anlamlı oldu. Geçtiğimiz yıl başlattığımız bu proje, özellikle okullardaki çocuklarımızın sadece bir yarış içerisinde olmadığını, aynı zamanda sağlık, spor, kültür etkinliklerinin de içerisinde olduğunun bir göstergesidir. Bugün 60 bin öğrenciye ulaştık ki bu çok önemli bir rakam. Geçen yıl bu projenin pilot uygulamasını yine Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte yapmıştık. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından eğitimde yenilik ödülüne de layık görülmüştü. Bu yıl hem paydaş kurumlarımızın sayısı arttı hem de katılımcı sayımız arttı. Okullarımızda inanılmaz bir heyecan var. Derdimiz: çocuklarımız gelişirken zihinsel, bedensel ve tam anlamıyla her konuda doyuma ulaşmış bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu anlamda bu projeye katkı veren tüm paydaş kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje tüm Türkiye’ye yayılacak. Bu projenin geniş kitlelere ulaşarak daha da anlamlı bir hale geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.