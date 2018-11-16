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Bir kişinin öldüğü kazaya dirift neden oldu

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya drift neden oldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya drift neden oldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


İddiaya göre, kiracısından para almak üzere elektrikli bisikletle yola çıkan Nahsen Bozkurt, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.


Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücünün ise drift yaparken bisiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Öte yandan Nahsen Bozkurt'un, kazadan 5 saat sonra götürüldüğü evinde hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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