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25 Temmuz 2018 10:39

Birçok hırsızlık olayının şüphelisi yapılan operasyonla yakalandı

Gaziantep’te birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan U.

Birçok hırsızlık olayının şüphelisi yapılan operasyonla yakalandı

25 Temmuz 2018 10:39

C isimli şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.


Gaziantep’te 31 Mayıs 2018 ile 07 Temmuz 2018 tarihleri arasında 3 ayrı ikametten, 6 adet cep telefonu, 3 adet yüzük, 1 çift altın küpe l adet kol saati ile 100 TL paranın çalınması olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince güvenlik kamera kayıtlarının da incelenmesi sonucu yapılan çalışmalarda, olayı, birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan U.C isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.


Yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanmasına müteakip cezaevine gönderildi.




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