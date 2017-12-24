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24 Aralık 2017 14:38

Birlik Vakfı Başkanı Aslan’dan Kurtuluş Günü mesajı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Birlik Vakfı Başkanı Aslan’dan Kurtuluş Günü mesajı

24 Aralık 2017 14:38

yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.


Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Aslan, Gaziantep’in adını tarihin derinliklerinden, unvanını ise milli mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından aldığını belirterek, “Gaziantep halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Gaziantep her zaman geçmişten gelen, atalarımızdan aldığımız mücadele gücünü, yaşamın her alanında uygulamayı başarmış bir şehirdir. Antep savunması, işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne, yokluk, yoksulluk gibi her türlü imkansızlığa rağmen gazi şehrimizin fedakar, inançlı ve yüreği vatan sevgisiyle dolu kahramanlarının büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücüyle tarihe mal olmuş destansı bir direniştir. Antep halkı vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç, kararlılıkla Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele ederek, 6 bin 317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Bugün atalarımıza layık olmanın sevinci ile 96.yılında kurtuluş mücadelemizin bir kez daha haklı gururunu yaşıyoruz. Milli mücadelede, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.




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