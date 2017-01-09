Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 11:37

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan:

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan:

09 Ocak 2017 11:37

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü için bir mesaj yayımladı.
Aslan mesajında, tüm çalışan gazetecilerin günlerini kutlayarak, ’’Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan en etkili araçlardan biridir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir’’ dedi.
15 Temmuz gecesi basın mensuplarının ağır bir sınav verdiğini kaydeden Aslan, "O hain ve karanlık 15 Temmuz FETÖ’cü teröristlerin darbe girişimi gecesinde üzerine düşen görevin fazlasını layığıyla yerine getiren basın mensuplarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyor, tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa ve uzun ömür niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mesajında, Gaziantep basınının da bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Aslan, ’’Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç