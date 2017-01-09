Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü için bir mesaj yayımladı.

Aslan mesajında, tüm çalışan gazetecilerin günlerini kutlayarak, ’’Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan en etkili araçlardan biridir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir’’ dedi.

15 Temmuz gecesi basın mensuplarının ağır bir sınav verdiğini kaydeden Aslan, "O hain ve karanlık 15 Temmuz FETÖ’cü teröristlerin darbe girişimi gecesinde üzerine düşen görevin fazlasını layığıyla yerine getiren basın mensuplarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyor, tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa ve uzun ömür niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında, Gaziantep basınının da bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Aslan, ’’Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.