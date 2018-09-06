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06 Eylül 2018 18:16

Bisiklet hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

Gaziantep’te 5 ayrı bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Bisiklet hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

06 Eylül 2018 18:16


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 6 Haziran 2018 ile 23 Ağustos 2018 tarihleri arasında kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı bisiklet hırsızlığı olayında, bisikletleri çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaları sonuç verdi. Hırsızlık olaylarına ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bisiklet çalan kişinin birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan F.P. isimli şahıs olduğunu tespit etti.


Şüphelinin belirlenmesinin ardından çalışmalarına hız veren emniyet güçleri, F.P. isimli şahsı yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.




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