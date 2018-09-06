Bizce, devler liginde

Gaziantep’te kurulu Bizce Yağ, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan ve 8 Eylül’e kadar devam edecek fuardaki standında, dünyanın dört bir tarafından gelen satın alma heyetlerini ağırlıyor. Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan , Katar, Rusya, Almanya, BAE, Azerbaycan, Irak, Belçika, Kazakistan ve Kolombiya’dan 200’ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcının katıldığı fuarda Bizce Yağ’ın standı yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin ilgi odağı haline geldi.

“Prestijli fuarları önemsiyoruz”

Bizce Yağ Ceo’su Celal Kadooğlu, fuarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Bizce Yağ olarak üretimimizin büyük bölümünü yurt dışı pazarlara sunuyoruz. Bu nedenle de gıda sektörünün dünyadaki prestijli fuarlarına katılmayı önemsiyoruz. Her fuarda olduğu gibi WorldFood İstanbul fuarında da ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Standımız ilk günden dünyanın dört bir tarafından gelen sektör temsilcilerinin akınına uğradı. Fuar Bizce Yağ açısından son derece başarılı geçmiştir. Firmamızın yurt içi ve yurt dışında yakaladığı başarı ve pazar payı her geçen gün artırarak devam etmektedir" dedi.

Günlük 600 tonluk üretim

Kadooğlu, Bizce Yağ’ın en büyük pazarının Ortadoğu ülkeleri olduğunu ifade ederek, "Bizce Yağ, Ortadoğu ülkelerinde bilinen ve aranan bir marka haline geldi. Biz Ortadoğu’nun yanında Avrupa Birliği ve Afrika ülkelerine de önemli oranda ihracat yapıyoruz. Günlük 600 ton bitkisel yağ üretim kapasitesine sahibiz. Temel hedefimiz, bitkisel yağ sektöründe Türkiye’nin saygın markaları arasında yer alan Bizce’nin, gerekse de yurt içinde pazar payımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır" diye konuştu.