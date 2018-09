Bizce yağ iç ve dış pazarlarda büyümeye devam edecek

ITE Turkey tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul'a katılıp fuar boyunca incelemeler yapan Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, fuarın ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Gıda üretiminde dünyadaki en önemli ülkeler arasında bulunan Türkiye'nin uluslararası fuarlarla global pazarlardaki payını arttıracağını ifade eden Kadooğlu, gün boyu Bizce Yağ standında katılımcılar ve gıda profesyonelleri ile bilgi alışverişinde bulunarak, uluslararası fuarla ilgili bilgiler aldı.

Türkiye bitkisel yağ sektörünün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasında pazar payını hızla arttıran Bizce Yağ, ITE Turkey tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul'un en çok ziyaret edilen markalarından biri oldu. Fuarı ziyaret ederek bilgi alan Kadooğlu Yağ CEO'su fuarların ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını, sadece ürün tanıtımı için değil, ülke tanıtımı için de birçok dinamiği harekete geçireceğini ifade ederek gıda sektöründe en büyük üretici pozisyonundaki Türkiye'de daha fazla uluslararası fuarlar organize edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Dünya'nın birçok farklı ülkesinden gelen sektör ziyaretçilerinin Bizce Yağ standına büyük ilgi göstermesi dikkat çekerken, birçok kez ihracat şampiyonu olan Bizce Yağ'ın iç piyasada da ilgi görüp, hızlı büyümesi dikkat çekti.

Uluslararası fuarlar dünyaya açılan penceremizdir

Kadooğlu Yağ Ceo'su Celal Kadooğlu, fuarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "Bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen fuarın ülke kalkınmasına önemli destekler sağlayacağına inanıyorum. Yerli ve yabancı üreticilerin sektörleriyle ilgili gelişmeleri yakından izleme şansı yakaladığı fuarda Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizden birisi olan Bizce Yağ standının yoğun ilgi görmesi bizleri gelecekle ilgili ümitlendirdi, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Kurum olarak her zaman gıda sektörünün dünyadaki prestijli fuarlarına katılmayı önemsiyoruz. Ürünlerimizin; Dubai, Almanya, Brezilya gibi uluslararası fuarların organize edildiği ülkelerde gördüğü ilgiyi kendi ülkesinde gerçekleşen WorldFood İstanbul fuarında da görmesi bizleri çok mutlu etti. Standımız ilk günden dünyanın dört bir tarafından gelen sektör temsilcilerinin akınına uğradı. Fuar Bizce Yağ açısından son derece başarılı geçmiştir. Firmamızın yurt içi ve yurt dışında yakaladığı başarı ve pazar payı her geçen gün artarak devam etmektedir" dedi.

Global pazarlarda büyümeyi sürdüreceğiz

Celal Kadooğlu, Bizce Yağ'ın bu güne kadar en büyük pazarının Ortadoğu ülkeleri olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizce Yağ, Ortadoğu ülkelerinde bilinen ve aranan bir marka haline geldi. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla artık Ortadoğu'nun yanında Avrupa Birliği ve Afrika ülkelerine de önemli oranda ihracat yapıyoruz. Global pazarlarda büyümeyi sürdüreceğiz. Bütün yatırımlarımız ve çalışmalarımız bu yönde, bunun dışında her geçen gün gerek iç gerekse dış piyasaların aranan markaları arasında olmamız elbette profesyonel ekibimizin üstün çabası sonrası gerçekleşmiştir. Başarının bir ekip işi olduğuna inanıyorum. Ekip arkadaşlarımın gösterdiği emeğe de çok teşekkür ederim. Her geçen yıl üretim kapasitemizi arttırıyoruz, bugün günlük 600 ton bitkisel yağ üretim kapasitesine sahibiz. Temel hedefimiz, bitkisel yağ sektöründe Türkiye'nin saygın markaları arasında yer alan Bizce'nin, her geçen yıl yurt içinde pazar payını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır."