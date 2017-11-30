BM Temsilcileri Suriyeli vatandaşların sorunlarını dinledi.

Birleşmiş Milletler Gaziantep temsilcilerinden oluşan heyet, Nurdağı ilçesin Aslanlı Mahallesinde bulunan çok amaçlı Salonda gerçekleşen toplantıda ilçe genelinde ikamet eden Suriyelilerin sorunları değerlendirildi. Nurdağı Kaymakamlık Yazı İşler Müdürü Yunus Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Halk Eğitim Müdürü Zeki Göçer, Aslanlı Mahalle Muhtarı Ali Gögebakan ve ilçede Suriye’de ikamet eden Suriyeliler de katıldı.

BM temsilcileri, Suriyeli ailelerin sorunlarını tek tek dinleyerek, çözüm konuları değerlendirildi.