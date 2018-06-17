Çekilen röntgende kafatasında mermi çekirdeği görülen şahıs yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Güneş Mahallesi’nde hanımı ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan 32 yaşındaki Ahmet Bozdoğan, babası Mehmet ve kardeşi Tuncay ile birlikte bayram ziyaretleri için markete alışveriş etmek için evden çıktı. Barak Mahallesi’nde babası ve kardeşi ile birlikte yürüyen Ahmet Bozgeyik, markete geldikleri esnada ayağı tökezleyerek yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen Bozgeyik, babası ve kardeşi tarafından ayağa kaldırılmaya çalışıldı. Böbrek taşı nedeniyle daha önce şiddetli ağrılar çeken Ahmet Bozgeyik’in yine sancıları nedeniyle yere yığıldığını tahmin eden baba Mehmet ve kardeşi Tuncay, çabalarına rağmen Ahmet Bozgeyik’i ayağa kaldıramadı. Oğlunun kafasındaki kanamayı fark eden baba Mehmet Bozgeyik, 112 sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Bozgeyik’in kafatasından çekilen röntgende mermi çekirdeği görüldü.

Yere yığılma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bozgeyik’in yere yığılma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahsın kafasından maganda kurşunu ile vurulduğunun ortaya çıkması üzerine savcılık soruşturma başlattı. İnceleme başlatan polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, olayın henüz belirlenemeyen fail ya da faillerin peşine düştü.

Babası ve kardeşi ile birlikte kardeşi Tuncay’ın nişanlısına bayram ziyaretine gideceği belirtilen Ahmet Bozgeyik’in nişan evi için çikolata ile meyve almak için markete gittiği öğrenildi.