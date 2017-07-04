Boğulmalara karşı tatbikat

Hava sıcaklığını mevsim normalleri üzerine çıktığı Gaziantep’te, boğulma vakalarına karşı hazır olmak için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri bir tatbikat gerçekleştirdi. Anons sesinin duyulmasıyla beraber hemen araçlara koşan arama kurtarma ekipleri, Allaben göletinde senaryo gereği boğulan genci kurtarmaya gitti. Çok kısa sürede dalgıç kıyafetlerini giyerek, botla gencin çırpındığı suya atlayan balık adamlar, genci kurtararak bota aldı.

İtfaiye ekipleri, boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçli hale getirmek adına dönem dönem tatbikat gerçekleştirdiklerini bildirdi.