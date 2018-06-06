"Boğulmayı engelleyen havuz" projesiyle girişimcilik ödülü

Türkiye genelinden çok sayıda okulun başvurduğu ve 12 projenin davet edildiği “GİGLA Zirvesi” İstanbul Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nde düzenlendi.

SANKO Fen- Teknoloji Lisesi ve SANKO Koleji öğrencilerinden Yiğit Demir, Muazzez Koçak, Eylül Dalkesen, İkra Gökçen Tiryaki, Civan Can, Dila Kılıç, Doğa Deniz, Abdullah Efe Saraç, İdil Tural ve Selen Göğüş katıldı. Öğrenciler danışman öğretmenleri Özgül Güner ve Kerim Gülşen rehberliğinde tasarladıkları “Boğulmayı Engelleyen Havuz” projesinde Arduino yazılım dili kullanılarak sensörler oluşturdu.

Bu sensörler yardımıyla havuzda 10 saniye hareketsiz kalan insan siluetinin algılanması, boğulmak üzere olan kişinin otomatik olarak havuz dışına çıkarılması ve bu sayede havuz boğulmalarının engellenmesi amaçlandı.