Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 11:17

"Boğulmayı engelleyen havuz" projesiyle girişimcilik ödülü

SANKO Liseleri Girişimcilik Kulübü öğrencileri, Girişimci Genç Liderler Akademisi tarafından düzenlenen GİGLA Zirvesi”nde, “Boğulmayı Engelleyen Havuz” projesi ile girişimcilik ödülü aldı.


06 Haziran 2018 11:17


Türkiye genelinden çok sayıda okulun başvurduğu ve 12 projenin davet edildiği “GİGLA Zirvesi” İstanbul Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nde düzenlendi.


SANKO Fen- Teknoloji Lisesi ve SANKO Koleji öğrencilerinden Yiğit Demir, Muazzez Koçak, Eylül Dalkesen, İkra Gökçen Tiryaki, Civan Can, Dila Kılıç, Doğa Deniz, Abdullah Efe Saraç, İdil Tural ve Selen Göğüş katıldı. Öğrenciler danışman öğretmenleri Özgül Güner ve Kerim Gülşen rehberliğinde tasarladıkları “Boğulmayı Engelleyen Havuz” projesinde Arduino yazılım dili kullanılarak sensörler oluşturdu.


Bu sensörler yardımıyla havuzda 10 saniye hareketsiz kalan insan siluetinin algılanması, boğulmak üzere olan kişinin otomatik olarak havuz dışına çıkarılması ve bu sayede havuz boğulmalarının engellenmesi amaçlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç