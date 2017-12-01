Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar’dan Anka’ya ziyaret

Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram, Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar’ı kapıda karşıladı. Hastaneyi gezerek incelemelerde bulunan Navdar’a, Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından hastane ile ilgili bilgiler verildi.

Bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak önemli bir konumda bulunan Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin Gaziantep ve bölgeye değer kattığını söyleyen Navdar, böyle güzel bir hastanenin Gaziantep’e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Navdar’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Dr. Bayram ile Yönetim Kurulu Üyesi Sofuoğlu da, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek, "Uzman hekimlerimiz ve deneyimli sağlık personelimiz ile kaliteli sağlık hizmeti vermek öncelikli hedefimiz. Hastanemiz, her türlü hastanın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donamına sahiptir. Gaziantep ve bölgenin sağlık ihtiyacına göre yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.