Bölge İdare Mahkemesi personelinden kan bağışı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Kızılay işbirliği ile yapılan "Bir damla kan, bin damla umut" kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Kızılay işbirliği ile Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi hizmet binasında kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. "Bir damla kan, bin damla umut" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, "Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacın en fazla hissedildiği şu dönemde vatanı ve milleti için her türlü fedakarlıkta bulunan ve, bir damla kan, bin damla umut, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kan bağışı kampanyasına katılım gösteren yargı camiasının değerli üyelerine ilgileri nedeniyle milletimiz ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.