Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu Gaziantep'te toplandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye ticaret ve sanayi odaları birleşiminden oluşan Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu, Gaziantep Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde 15. kez toplandı.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da katılırken, yapılan toplantıda Türkiye'nin son yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu ortaya çıkan durumu değerlendirildi.

Bölgedeki 7 ilin odalarından oluşan platform hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Platform 7 Odanın bir araya gelmesi ile oluşturuldu ancak ilerleyen dönemde bölgemizdeki Kalkınma ajansları da bu oluşuma dahil oldu. Ve bugün de çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden temsilciler var ki bu bundan sonra çok daha güçlü olacağımızı gösteriyor. Ben bu vesile ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Sayın Zeki Kıvanç ve TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanı ve TOBB Başkanlık Özel Müşaviri Sayın Hasan Erbay'a hoş geldiniz diyor, destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Üyelerimiz, şehirlerimiz, bölgemiz ve nihayetinde ülkemiz için güç birliği yapmak istiyoruz"

Platformun bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla 15. kez toplandığını belirten Yıldırım, "Platformun kuruluş amacını tek kelime ile ifade edecek olursak, adından da anlaşılacağı üzere amaç güç birliği oluşturmak. Üyelerimiz için, şehirlerimiz için, bölgemiz için ve nihayetinde ülkemiz için güç birliği yapmak. Biliyorsunuz bölgemiz önemli bir turizm, sanayi ve ticaret potansiyeline sahip. Birlikte bu potansiyeli işleyebilecek projeler geliştirmeyi, ortak sorunlarımıza çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki şehirler olarak yarışmak değil, “kazan kazan” felsefesi ile şehirler arasında sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bölgesel kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, turizm, gastronomi, kültür vb gibi alanlarda ortak projeler hazırlamak, bölge ekonomisinin gelişimine yönelik işbirliği yapmak için bir aradayız. Çözülmesi gereken Ortak sorunlarımız, parlatılması gereken ortak değerlerimiz var. Bugüne kadar yapılan her toplantıda bu değerler ve sorunlar ele alındı" ifadelerini kullandı.

"Sizden gelen önerileri, talepleri hükümetimize aktarmak bizim asil görevimizdir"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Sizden gelen önerileri, talepleri hükümetimize aktarmak bizim asil görevimizdir. Sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Bu yılın başından beri Türk Lirası yaklaşık yüzde elli değer kaybetti. Ama bu kur hareketi başladığı andan itibaren biz teyakkuz halindeyiz. Büyük atılımlar gerçekleştireceğimizden kimsenin tereddüdü olmasın. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bütün çabamız insanımıza, sanayicimize, esnafımıza, işçimize, memurumuza güzel haberlerle gelmek içindir" diye konuştu.