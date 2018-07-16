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16 Temmuz 2018 16:02

Bonzai kullanan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te bonzai kullandığı öne sürülen bir gencin öldüğü belirtildi.

Bonzai kullanan genç hayatını kaybetti

16 Temmuz 2018 16:02


Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 35 yaşlarındaki genç kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle komaya girdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, komaya giren gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra olay yerine yapılan incelemenin ardından, uyuşturucu komasından ölen gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gazianep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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