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03 Mayıs 2018 13:00

Boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 210 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep polisi, durdurdukları bir kamyonun kasasında bulunan boş meyve ve sebze kasalarının arasındaki poşetlere gizlenmiş 210 kilo esrarı ele geçirdiGaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir kamyonun kasasında narkotik köpeği Bady ile arama yapıldı.

Boş meyve kasalarının arasına gizlenmiş 210 kilo esrar ele geçirildi

03 Mayıs 2018 13:00

Gaziantep polisi, durdurdukları bir kamyonun kasasında bulunan boş meyve ve sebze kasalarının arasındaki poşetlere gizlenmiş 210 kilo esrarı ele geçirdi


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir kamyonun kasasında narkotik köpeği Bady ile arama yapıldı. Köpeğin, plastik boş meyve kasalarına tepki vermesi üzerine ise ekipler kasaların arasına zulalanmış 45 adet poşet içerisinde 210 kilo uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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