Boş zamanlarını üreterek değerlendiriyorlar

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde açılan Kağıt Rölyef Kursu'na katılan kadınlar, öğrendikleri bilgi ve becerileri üçboyutlu kağıt rölyef yapımında kullanıyor. Kursa katılan ev hanımları, birbirinden güzel üçboyutlu eserler üreterek stresten uzak bir hayat yaşıyor.

Şehitkamil Belediyesi, kadınların boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlayarak stresten uzak bir hayat sürmelerine zemin sağladı. Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde açılan Kağıt Rölyef Kursu'na katılan kadınlar, üçboyutlu kağıt rölyef sanatını uzmanından öğreniyor. Sabır ve dikkat gerektiren üçboyutlu rölyef kursuna katılan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde becerilerini de kullanarak birbirinden güzel eserlere hayat veriyor. Kursiyerler, ürettikleri eserleri isterlerse hediye edebiliyor isterlerse de yıl sonunda açılan sergilerde satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor.

Perspektif de denilen üç boyutlu rölyef kursuna katılan kadınlar, kursta vakit geçirmekten zevk aldıklarını dile getirdi. Boşa geçirilecek zaman yerine yeni bilgiler öğrenmenin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu anlatan kadınlar, sağlanan olanakların önemine işaret etti.

Kursiyerlerimiz gerçekten çok başarılı

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Rölyef Kursu Eğitmeni Aysel Nar, şunları söyledi:

“Hanımlar Lokalinde 5 yıldır rölyef kursumuz var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da rölyef kursumuza ilgi oldukça fazla. Kursiyerlerimiz gerçekten çok başarılı ve hevesliler. Bugün 4. dersimiz olmasına rağmen ilk çerçevelerimiz bitti. Kursiyerlerimiz, ev işlerinin stres ve yoğunluğundan uzak kalarak, burada samimi ve sıcak bir ortamda hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Rölyef kursunda yaptığımız çalışmalar modellerine ve büyüklüklerine göre değişiyor. Kursiyerlerimiz, 10 tane resim alarak, yönlendirmelerime göre kesiyor. Keçeli kalemlerle boyama yapılıyor. Boyamadan sonra takoz dediğimiz yükseltmek için koyduğumuz malzeme var, takozları da kursiyerlerimiz yapıyor. Resimler kesildikçe kademe kademe yapıştırılıyor. Daha sonra da üçboyutlu takılarla da süslemeleri yapılıyor.”

"Çok samimi bir aile ortamı var"

Kendini kurs ortamında çok rahat hissettiğini anlatan kursiyer Deniz Mercan, “Hanımlar Lokaline gelerek burada rölyef kursuna başladım. Burada gerçekten çok samimi bir aile ortamı var. Rölyef öğreniyorum, öğrenmenin yaşı sınırı yok. Her öğrendiğiniz bir bilgi size ayrı bir alan açıyor, farklı bir yetenek kazandırıyor. Yeteneklerinizi keşfediyorsunuz. Buradan ücretsiz bir şekilde yararlanıyoruz. Kızım da benimle birlikte gelerek bana destek veriyor. Gerçekten burada bir aile ortamı var, kendimi çok rahat hissediyorum. Dışardaki tüm dünya hayatından kendimi izole etmiş oluyorum. Buradan diğer ev hanımlarına da Hanımlar Lokaline gelmelerini tavsiye ediyorum. Her insanın her yaşta bilgiye ihtiyacı vardır, kendini geliştirmeye ihtiyacı vardır, bilginin yaşı yoktur. Bir de ‘ben bunu nerde kullanacağım, nerede işime yarayacak' gibi sorular kesinlikle sorulmamalı. Gelecekte insanı nelerin beklediği hiçbir zaman belli değil, bunu kendinize bir ekonomik kazanç olarak da sağlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirip, bunu ticarete dönüştürebilirsiniz. Bunun için tüm ev hanımlarını buraya davet ediyoruz. Şehitkamil Belediyemize ve bize hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen değerli hocamıza sundukları katkı için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.