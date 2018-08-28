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28 Ağustos 2018 13:47

Boşanmak isteyen çiftin akrabaları arasında kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep’te boşanmak isteyen dini nikahlı çiftin akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Boşanmak isteyen çiftin akrabaları arasında kavga: 1 ölü, 8 yaralı

28 Ağustos 2018 13:47


Olay, Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi’nde meydana geldi. Dini nikahlı Hasan Polat ve Zerrin Yıldırım’ın ayrılmaya karar vermesi üzerine bir araya gelen akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada Zerrin Yıldırım’ın dayısı İbrahim Koca hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi ise 112 ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Koca’nın cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.


Polis ekipleri ise Koca’nın katil zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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