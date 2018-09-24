Şehitkamil Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Bosna Hersek Parkı revize edildi ve tekrar vatandaşın hizmetine sunuldu. Parkın yeni halini yerinde görerek inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parkı daha nitelikli bir hale getirdiklerini söyledi.

Yaptığı parklarla halkının sosyal ve sportif yaşantısına önemli katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi, yeni yaptığı parkların yanı sıra eskimiş parkları revize ederek nitelikli hale getiriyor. Son olarak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Bosna Hersek Parkı revize edilerek tekrar halkın hizmetine açıldı. Parkın son halini yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, parkın toplam 3 bin 560 metrekare büyüklüğünde olduğunu söyledi. Amaçlarının su sıkıntısından dolayı minimum çim alanı, maksimum yeşil alan elde etmek olduğunu kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, revize edilen parkta; 401 metrekare yeşil alan, 195 metrekare oyun grubu alanı, 112 metre pergole, 31 adet masalı bank, 7 adet tekli bank, 5 adet çatılı bank ve 1 adet kuş yemliği bulunduğu bilgisini paylaştı.

"Günün ihtiyaçlarına göre konseptleri yeniden düzenliyoruz"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Karşıyaka semtimizin en eski parkı olan Bosna Hersek Parkı, içerisinde taziye evi ve emekli lokalinin de bulunduğu bir noktada yer alıyor. Parkımız, Korutürk Caddesinin en merkezi noktasında bulunuyor. Tabi gönül ister ki burada daha geniş bir alanımız olsun ama mevcut alanı da iyileştirmemiz gerektiriyordu. Özellikle küresel ısınmayla birlikte su sıkıntısı hat safhada yaşanıyor. GASKİ yetkilileriyle görüşmelerimiz neticesinde mümkün olduğu kadar minimum çim, maksimum yeşil alan elde etmeye çalışıyoruz. Bu noktada hem ağaçlarla gölgelik alanlar hem de çalı türü bitkilerle yeşilliği sağlamaya çalışıyoruz. Örnek bir uygulamayı ilk olarak Bosna Hersek Parkı'nda başlattık. Çim alanlarını ortadan kaldırarak, sürekli yeşil kalan bitkiler kullandık. Diğer taraftan da yetişmiş ağaçlarla gölgelikleri arttıracak bir şekilde uygulama yaptık. Burası Karşıyaka'nın kalbi, merkezi konumundadır. Hem vatandaşlarımızın alışveriş yaparken hem de emeklilerimizin lokalden çıktıklarında dinlenebilecekleri bir mekan haline getirdik. Günün ihtiyaçlarına göre konseptleri yeniden düzenliyoruz. Bu düzenlemeyi de bundan sonra da devam ettireceğiz. Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.