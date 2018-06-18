Bosna Hersek’te yaşayan öğretmen memleketinde sağlığına kavuştu

Bosna Hersek’te yaşayan Matematik öğretmeni Harun Yakar, yaşadığı ülkede yaklaşık 6 ay boyunca gördüğü tedaviden sonuç alamayınca geldiği memleketinde kısa sürede ağrılarından kurtuldu

Bosna Hersek’te görev yapan 37 yaşındaki matematik öğretmeni Harun Yakar, 5 yıl önce başlayan şiddetli mide ve baş ağrısı şikayetleri ile Bosna Hersek’teki bir hastaneye başvurdu. Ancak 6 ay boyunca gördüğü tedavilerden sonuç alamayan Harun Yakar, memleketi Gaziantep’te tedavi olmayı düşündü. Gün geçtikçe ağrıları ile birlikte mide bulantısı, tansiyon yüksekliği, aşırı kilo kaybı ve burun kanaması şikayetleri artan Yakar, Gaziantep’teki Medical Park Hastanesi’ne başvurdu. Dahiliye, kulak burun boğaz (KBB), nöroloji, kardiyoloji, endokrinoloji gibi bölümlerde gerekli tetiklerin yapılmasına rağmen sonuç alınamayan Yakar, panik atak şüphesiyle psikiyatri servisine sevk edildi. Burada da bir netice çıkmaması üzerine ise Yakar, Tıbbi Onkoloji Bölümüne yönlendirildi.

Hastalığı ’NET’leşti

Genel Cerrahi Bölümü Yusuf Yağmur’un katkılarıyla muayene edilen Harun öğretmen Prof. Dr. Alper Sevinç’in başarılı muayene süreci ile Yakar’ın hastalığı belirlendi. Matematik öğretmeninde Nöroendokrin Tümörler(NET) olduğu saptanırken hemen tedavi sürecine başlandı. Prof. Dr. Sevinç ve ekibinin başarılı tedavi süreci ile ağrılarından kurtuldu. Ağrı ve rahatsızlığı nedeniyle öğrencilerine verimli ders veremediğini anlatan Harun Yakar, "5 yıl boyunca ağrısız günüm geçmiyordu. Bu ağrılar çok ciddi rahatsızlık veriyordu. Her yönden beni olumsuz etkiliyordu. Hemen hemen her gün acil servisine gittiğini belirterek, ağrılarından iğnelerle serumlarla ayakta duruyordum. Medical Park Gaziantep Hastanesi doktorlarının Onkoloji Bölümü yönlendirmesiyle birlikte ve hastalığının tanısı belirlenerek, tedavisi yapıldı. Bunca ağrıdan kısa sürede kurtuldum. Hastaneye, doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr Alper Sevinç ise Harun Yakar’ın hastalığın teşhis ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

’NET’leşmeyen hastalık

Prof. Dr. Sevinç hastalık hakkında da bilgi vererek, "Nöroendokrin Tümörler(NET) bir kanser türüdür. 10 yıl önce NET oranı 100 binde birdi. Şu an 100 binde 4 oranına yükseldi. Günümüzde kanser vak’alarının arttığını görüyoruz ama NET kanser artışından daha fazla artıyor. NET’in doğru teşhisi için 3-5 yıl geçiyor nedeni ise NET’in şikayetlerine doktorlar tek tek baktığında hepsi kendi alanıyla ilgili hastalıklardan şüpheleniyor. Toplu halde bakılınca NET çok net görünüyor. Bunun için de tıbbın birlikte çalışması ve hastalıklara multidisipliner bir yaklaşımla yaklaşması gerekiyor” diye konuştu.