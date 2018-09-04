Boyacı Mahallesi’nin çehresini değişiyor

Yaptığı başarılı projelerle Şahinbey İlçesi’nin çehresini değiştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Boyacı Mahallesi’nde yapılan restorasyon ve kaldırım taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek son durumla ilgili bilgiler aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak kültürel değerlere önem verdiklerini belirterek, “Kültürel varlıklarımızın gün yüzüne çıkartılması çok büyük önem arz ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana 11.2 km’lik sokak sağlıklaştırma ve cephe yenile çalışması yaptık. Yaptığımız yerler çok muhteşem oldu. Şimdi de Demirli Gane ve ara sokaklarımızda yaklaşık 950 m uzunluğunda sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmamız devam ediyor. Bu çalışmanın son aşamasına gelindi, yollar yapılacak. Böylelikle kültürel varlıklarımız gün yüzüne çıkartılmış oluyor. Gaziantep’in Kültür Yolu Ahmet Çelebi Okulu’ndan başlayarak, Kale’ye kadar devam edecek bir güzergah tamamlanmış olacak. Buna bağlantılı olarak Şıh Cami ve Şıh Meydanı’nı da tamamladık. Meydanı genişletmek için yaklaşık 3 bin m2 alan içerisinde yerin altına 2 katlı otopark, üstünü de meydana dahil edecek şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yine buna bağlantılı olarak Kaba Sakal Cami’nin yanındaki çarpık evleri yıkarak, orayı da meydana dönüştürdük. İtfaiyenin karşısındaki bir devlibi yıkarak, altı otopark üstü tesisi olacak şekilde projelendiriyoruz. Böylelikle Şehreküstü’den başlayan kültürel varlıklarımız Kale civarına kadar devam etmiş olacak. Bu çalışmamızın Şahinbey’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.