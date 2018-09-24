Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz

Gaziantep'te yeni açılan özel enerji lisesinde 4 yıl boyunca ücretsiz eğitim verilecek. Okuldan mezun olan öğrencilere ise 50 bin TL hibe ve 100 bin TL ise faizsiz kredi garantisi sunuluyor.

Gaziantep'te ilk kez bu yıl öğrenci alan Ünsal Ören Enerji Lisesi, 4 yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek. Enerji Lisesi'nden mezun olacak öğrencler Europass Belgesi ve Avrupa'da iş yeri açma yada çalışma sertifikasına sahip olabilecek. Ayrıca KOSGEB ile yapılan anlaşma ile okuldan mezun olacak her öğrenciye 50 bin TL'lik hibe ve 2 yıl sonra geri ödemeye başlanması şartıyla 100 bin TL'lik faizsiz kredi garantisi sunuluyor.

Ünsal Ören Özel Okulları ve Anadolu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, bu sene eğitime açılan Enerji Lisesi'nin hem Gaziantep hem de ülke için çok önemli olduğunu belirterek, “Biz, iyi eğitimin herkesin hakkı olduğunu düşünen bir eğitim kurumuyuz. Bu yıl ilk kez öğrenci alan Enerji Lisemiz 4 yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek. Enerji, geleceğin sektörü. Dünyayı yöneten ülkelerin politikaları büyük ölçüde enerji kaynaklarına göre şekilleniyor. Bu nedenle enerjinin önemi gelecekte daha da artacak. 4 Yıllık ücretsiz eğitimin ardından Enerji Lisemizden mezun olacak öğrenciler Europass Belgesi ile Avrupa'da işyeri açma ya da çalışma sertifikasına sahip olacak. Ayrıca, KOSGEB ile yapılan anlaşma ile herkese 50 bin TL hibe ve 100 bin TL 2 yıl sonra ödemeye başlanması şartıyla faizsiz kredi garantisi sunulmaktadır” dedi.

Yeni döneme 13 okul 3 özel eğitim kursu

Ünsal Ören, Gaziantep, Aydın ve Kahramanmaraş'ta toplam 13 okul ve 3 özel öğretim kursu ile yeni eğitim ve öğretime başladıklarını da ifade ederek, "Yeni eğitim yılına önemli yeniliklerle başladık. Öncelikle Enerji Lisemiz açıldı. Enerji Lisesi'nde, geleceğin en popüler sektörü için profesyoneller yetiştireceğiz. Yine Kız Anadolu ve Fen Lisemiz Gaziantep'in en çok tercih edilen bölgesi İbrahimli'deki yeni binasına taşındı. Nizip ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yeni binasında eğitim vermeye başladı. Ünsal Ören Özel Okulları'nın yanında bir diğer önemli eğitim markamız olan Anadolu Okulları da büyüyor. Söke'deki Anadolu Okullarının ilk kampusunu Kahramanmaraş'ta hizmete açtık” şeklinde konuştu.

Yerli ve milli eğitimin markası olma hedefi

Ören, Türkiye'nin yerli ve milli eğitim markası olmak için eğitime yatırım yapmaya devam ettiklerini de vurguladı. Türkiye'nin daha fazla kalkınmasının ve gelişmesinin yolunun nitelikli eğitimden geçtiğini vurgulayan Ünsal Ören, ülkenin yerli ve milli eğitim markası olmayı hedeflediklerini de anlatarak, "Gelişmiş ülkelere baktığımızda, hepsinin ortak özelliğinin eğitimde yakaladıkları başarı olduğunu görüyoruz. Bu bilinçle gerek Anadolu Okulları gerekse de Ünsal Ören Özel Okulları olarak, eğitimden kazandığımızı yine eğitime yatırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin en büyük davalarından birinin milli eğitim davası olduğunu düşünerek, bu davaya hizmet etmeye, katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda doğan, bu ülkenin imkanları ile büyüyen ve bu ülkenin geleceğine güvenen eğitim kurumları olarak Türkiye'nin yerli ve milli eğitim markası olma yolunda adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.