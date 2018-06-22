Bu yaz parke üzeri hiç boş kalmayacak

Potanın perilerinin ve dev adamlarının büyük ilgi gösterdiği spor okullarında birbirinden renkli sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin bu yılda adresi Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları oldu. 7 farklı branşta anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar uzanan yaş aralığında binlerce sporcu öğrenciyi tesislerinde ağırlayacak olan Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okullarında en çok ilgi gören branşların başında basketbol her zamanki yerini korudu. 17 farklı seansta 450’nin üzerinde potanın perisinin ve dev adamın çalışmalara katılacağı eğitim sürecinde sporcu öğrencileri için uzun süre unutamayacakları farklı sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde planlandı.

Basketbol branşında günde 14 saat kesintisiz eğitim veriyoruz

Basketbol branşı yaz spor okulunda daha fazla sporcu öğrenciye nitelikli eğitim verebilmek adına haftanın 6 günü, günde 14 saat kesintisiz eğitim verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2018 yılı yaz basketbol spor okulu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından yaz tatili sürecine giren öğrencilerimizin sportif faaliyetlere olan ilgisi memnuniyet verici düzeyde. Çocuklarımız ve gençlerimiz, basketbol branşında yaz boyunca gerçekleştireceğimiz eğitimlere büyük ilgi gösterince bizde onların bu taleplerini geri çevirmemek adına seanslarımızın sayılarını en üst seviyeye kadar arttırdık. Basketbol branşı çalışmalarının gerçekleştirildiği Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde haftanın 6 günü, günde 14 saat kesintisiz eğitim veriliyor. Bu çalışmalar içerisinde katılımcı öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri adına arkadaşlarımız gerekli tüm planlamayı yaptılar. Ben tüm eğitmen arkadaşlarıma gösterdikleri büyük özverileriden dolayı teşekkür ediyorum. 8- 18 yaş aralığında 450’nin üzerinde potanın perisinin ve dev adamın eğitim göreceği çalışmalar sonrasında gerçekleştirilecek yetenek seçmeleriyle Gaziantep ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmayı amaçlıyoruz. Bizlere inanarak güvenerek çocuklarını emanet eden velilerimize teşekkür ediyor, tüm sporcu öğrencilerimize eğitim süreci boyunca başarılar diliyorum” dedi.

Potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz

Potada yaz spor okullarında oluşan büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, parke üzerinde gerçekleştirilen ilk çalışmaların ardından yaptığı değerlendirmede, “Geleneksel yaz spor okullarımız bu yılda büyük ilgi gördü. Salon sporları içerisinde basketbol branşında oluşan önemli potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Tesislerimizde bir yandan spor okulu çalışmaları gerçekleştirilirken bir diğer yanda kulüp ve akademi çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Teknik ekibimizde görev yapan tüm arkadaşlarımıza katılımcı sporcu öğrencilerimizin gelişimine daha fazla fayda sağlayabilmek adına ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Katılımcı öğrencilerimize düzenli spor yapma alışkanları kazandırabilmek, fair play ruhunu aşılamak, takımla ve grupla birlikte hareket edebilmek özeliklerini geliştirmek ve her şeyden daha önemlisi milli ve manevi değerlerine bağlı topluma faydalı bireylerin yetişebilmesi adına yaz boyunca parke üzerinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.