Bulgur üreticileri GTB’de buluştu

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen bulgur üreticilerinin katıldığı toplantıda, bulgur üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye bulgur üretiminin yaklaşık yüzde 60’lık bir bölümünün karşılandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bulgur üreticileri, Sektörel İşbirliği ve İstişare Toplantısında bir araya geldi. GTB ve BULSAD iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıda bulgur üreticileri, üretimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

GTB Meclis salonunda düzenlenen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, BULSAD Başkanı Bekir Dayıoğlu, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ile Gaziantep, Mardin ve Mersin’den gelen çok sayıda bulgur üreticisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BULSAD Başkanı Bekir Dayıoğlu, son 20 yılda önemli bir büyüme hamlesi gerçekleştiren bulgur sektörünün son dönemlerde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Bulgurda üretiminin zor, maliyetlerin yüksek, kazanç oranının ise düşük olduğuna vurgu yapan Dayıoğlu, bu durumun yüksek ihracat potansiyeliyle istenilen seviyeye ulaşabileceğini söyledi. Bulgurun dünya piyasalarında henüz arzu edilen pazar payına ulaşamadığına işaret eden Dayıoğlu, “Sektörümüzün büyümesi maalesef bazı sıkıntıları da beraberinde getirmekte. Ülkemizde özellikle son 20 yılda önemli bir çıkış ve büyüme ivmesi kazanan bulgur üreticiliğinin, halen bazı yönleriyle gelişimini tam olarak sağladığını söyleyemeyiz. Günümüzde üretici firmalarımızın en büyük sorunlarının başında pazarlama ve tanıtım gelmekte. Dünya piyasalarında isteğimiz ihracat rakamlarına ulaşmış değiliz. Bunun yanı sıra fiyata bağlı rekabette birtakım sorunlar yaşanmakta, sektörde süreklilik arz etmek istiyorsak, fiyatta rekabet yerine, kalite ve markalaşmayla rekabet etmemiz gerekiyor” dedi.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada, bulgurun Anadolu’da binlerce yıldır tüketilen Türk halkının en önemli besin kaynaklarının başında gelen bir ürün olduğunu söyledi. Asırlardır bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen sarı altın bulgurun Türkiye’nin vazgeçilmez milli yemeği olduğunu belirten Akıncı,” Ülkemizde şu an yaklaşık 98 bulgur firması bulunmakta. Üretimin yoğun olarak yapıldığı illerin başında Gaziantep gelmekte. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapılan üretim Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 60’nı denk gelmekte. Ülkemizde gerçekleştirilen bulgur üretimi yılda 1 milyon tondan fazla olup, ülke ihracatımız ise yaklaşık 250 bin ton dolaylarında. Bulgur sektörünün kendi içinde birlik ve beraberliğini sağlaması, güçlü bir STK hüviyetine kavuşması üretime ve ihracata katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ise bulgur da sektörün taban fiyat belirlenmesi konusunda ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Dünya’da bulgurun tıpkı yoğurt gibi Türkçe ismiyle bilindiğini ve tüketim alışkanlığı seyrinin artmaya başladığını aktaran Sarı, “Ekonomi Bakanlığı geçmiş dönemlerde tanıtım grupları aracılığıyla bulgura uluslararası pazarlarda tanıtım konusunda ciddi bir destek sağladı. Dünya piyasalarında bulgur Türk bulguru olarak kabul ediliyor. Bizler Anadolu topraklarında kendimize özgü bir buğdayla bulgur üretimi gerçekleştiriyoruz. Bizim topraklarımızda yetişen buğdaydan elde edilen bulgurdaki tat ve aroma başka ülkelerdeki buğdaylardan elde edilemiyor. Bu noktada önemli bir avantaja sahibiz ve hedef pazarlardaki payımızı artırmaya yönelik yürüteceğimiz tüm çalışmalar, bulgurun ihracat kapasitesinin gelişmesine katkı sunacaktır” diye konuştu.

Toplantı, bulgur üreticilerinin sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesiyle sona erdi.