Dr. Cengiz Çevik burun kemiği eğriliği hakkında bilinmeyenler ve yol açabileceği durumlar hakkında bilgi verdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Kliniğinde görevli Dr. Cengiz Çelik, burun kıkırdak-kemik eğriliğinde en sık meydana gelen şikayetin burun tıkanıklığı ve burundan rahat nefes alınamaması olduğunu belirterek, burun eğriliğinin yol açabileceği sonuçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Dr. Çelik, "Burun tıkanıklığı genellikle septumun eğik olduğu taraftadır, ancak her iki burun deliğinde sürekli tıkanıklık veya bazen sağda, bazen solda olacak şekilde değişken burun tıkanıklığı hissedilmesine de yol açabilir. Efor halinde ve istirahatte burundan yeteri kadar nefes alamama, gece ağzı açık uyumaya bağlı sabahları ağızda kuruma görülebilir. Burun kıkırdak kemik eğriliği horlamaya neden olabilir, sürekli ağız solunumuna sebep olup farenjite yol açabilir, eğriliğe bağlı tekrarlayan sinüzit ataklarına ve burun kanamalarına zemin hazırlayabilir. Yüz ve baş ağrılarına, geniz akıntılarına neden olabilir. Akciğerler için gerekli hava mutlaka burundan geçmelidir. Burnun havayı ısıtma, nemlendirme ve temizleme gibi fonksiyonları vardır. Burun kıkırdak kemik eğriliği sonucu burundan hava geçişi azalır. Ağızdan alınan işlenmemiş hava üst solunum yolları ve akciğerlerde problemlere yol açabilir” dedi.

“Burun tıkanıklığı yapan konka, ameliyat gerektirir”

Dr. Cengiz Çevik, burun iç kısımda, yan duvarlarda bulunan etlere Konka ismi verildiğini hatırlatarak, burun içi etlerinin bazı durumlarda aşırı büyümesiyle burun tıkanıklığı gelişebildiğini açıkladı. Çevik, "Burun kıkırdak kemik eğriliği olan kişilerde, eğriliğin karşı tarafında konka büyümeleri sıklıkla görülmektedir. Burun kıkırdak kemik eğriliği düzeltilmesi ameliyatına septoplasti denmektedir. Burnun, fonksiyonunu yerine getirmesini engelleyen sorunları düzeltmek için yapılır. Ameliyat, kemik yapısının olgunlaşmasıyla birlikte erkeklerde 17-18, kadınlarda ise 15-16 yaşından sonra uygulanır. Ancak bazı özel durumlarda daha erken yaşlarda da müdahale yapılabilir. Septoplasti ameliyatlarında temel prensip, burnun ön tarafındaki ve burun sırtındaki desteği koruyarak burun içerisindeki kıkırdak-kemik eğriliğinin düzeltilmesidir. Olguların çok büyük bir kısmında bu işlem kapalı teknik dediğimiz burnun içerisinden bir kesi yapılarak ameliyatı gerçekleştirmek mümkündür. Ameliyat sırasında burun içinden çalışıldığı için burnun dış kısmında herhangi bir şekil değişikliği, morarma, şişme ve ameliyat izi olmamaktadır. Hasta genellikle aynı gün evine yollanır. Ertesi gün her türlü faaliyetini yapabilir ve birkaç gün içerisinde işine dönebilir” şeklinde konuştu.

"Ameliyat sonrası tampon uygulaması gerekli mi"

Çevik, burun ameliyatları insanların çoğu zaman korku ile baktığı ve çoğunlukla rahatsızlıkları olduğu halde kaçtıklarını vurgulayarak, "Burun ameliyatları insanların en çekindikleri ameliyat gruplarından biridir. Bunun en önemli nedeni tampondur. Eskiden ameliyat sonunda her iki burun deliğine burun tamponu konmakta idi. Bu durum hastada nefes almayı çok zorlayıp bazen tehlikeli bir şekilde hastanın hava açlığı nedeni ile tamponu çekmesi ve kanama ile sonuçlanıyordu. Şimdi ise ameliyat esnasında burun içine koyduğumuz dikişler sonrasında tampona ihtiyaç kalmamakta ve ameliyat sonrası normal burun deliklerinden nefes alan hasta çok rahat etmekte ve de bu dikişler kendiliğinden eridiği için alınmaları da gerekmemektedir. Sadece bazı durumlarda yaklaşık % 5 hastaya tampon konulması gerekebilmekte, ancak bu tamponlar bugünün teknolojisi ile etrafa yapışmamakta ve kolay çıkıp ağrı veya kanamaya neden olmamaktadır. Ayrıca bazı tamponların ortasında delik vardır ve bu sayede tampon varken de hastanın nefes almasına olanak sağlanmaktadır. Ayrıca konkaların aşırı büyüdüğü durumlarda, radyofrekans yöntemiyle kesi yapılmaksızın konkalar küçültülebilmektedir” diye konuştu.