Busıness Lıfe zirvenin liderlerini açıkladı

Business Life dergisinde yer alan açıklamaya göre, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu listede 16'ıncı sırada bulunuyor. Konukoğlu'nun, Anadolu başta olmak üzere iş dünyasında ağırlığını koruduğu belirtilen açıklamada, “Sosyal sorumluluk misyonunu hiçbir zaman ihmal etmeyen Konukoğlu'na göre, bir liderde kararlılık ve pratik zeka olmazsa olmazlar arasında” denildi.

Açıklamada, Abdulkadir Konukoğlu'nun “tuttuğunu koparan” iş insanlarının hepsini beğendiğine ve liderliği başarıyla eşdeğer gördüğüne vurgu yapılıyor.

Zeki Konukoğlu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'nun 43'üncü sıradan listeye girdiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

“SANKO ve Konukoğlu Ailesi, Gaziantep'e sanayileşmeye öncülük yapmıştır. Zeki Konukoğlu, kentte sanayileşmenin bir iki sektörle sınırlı olmadığına dikkat çekiyor ve hemen her sektörde üretim yapılmasının Gaziantep'in zenginliği olduğunun altını çiziyor. SANKO tekstil, enerji, çimento/beton/gaz beton, ambalaj ve makine sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırımları ile istihdam, üretim ve ihracat anlamında kent ekonomisi ve sosyal yaşamına değer katıyor.”