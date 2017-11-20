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20 Kasım 2017 14:56

Büyükelçi Berger, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep ofisinde

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 24 AB ülkesinin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci’yi ziyaret etti.

Büyükelçi Berger, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep ofisinde

20 Kasım 2017 14:56


Dışişleri ofisinde gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükelçi Berger, Türkiye ile aralarında Suriye konusunda önemli bir iş birliği olduğuna vurgu yaptı. Berger, “Bizim buradaki en önemli muhatabımız ve destekçimizsiniz’’ dedi.


Büyükelçi Berger konuşmasının devamında, “Bu şehirdeki Suriye muhalefetiyle çalışan ortaklarımız ve partnerlerimiz ilişkilerimizde kolaylaştırıcı bir etkiniz var. Hem BM kuruluşları hem burada bulunan uluslararası STK’lar ile ilişkilerimizde önemli rolünüz var. Ama aynı zamanda Suriye muhalefeti için de önemli bir muhatapsınız. Biz de Suriye geçici hukümetini destekliyoruz. Birçok üye ülkemizde destek veriyor. Ve en önemli hedefimiz olan Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulma hedefinde de birleşiyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, temel görevinin siyasi ve yerel makamların birinci elden hissettikleri mesajları Ankara’ya kendi kanallarında iletmek olduğunu söyledi. Keçeci konuşmasının devamında, "Ankara’yla yerel makamlar her zamana aynı bakış açısında olmuyorlar. Biz yerel makamlarımızın Ankara’yla ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyoruz. O yüzden gelen her yabancı heyet bizim için her zaman önemli. Yaptığımız temaslar benim açımdan da çok faydalı oldu. Görüş açımı genişletti. Bir tek Suriye konusuyla bağlantılı değil Irak ve bölgesel gelişmelerle de birebir ilgileniyoruz. Mümkün olduğunca elimizden geldiğince Ankara’yı bilgilendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.




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