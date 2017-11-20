Büyükelçi Berger toplantı sırasında yapmış olduğu konuşmada, mültecilerin Türkiye tarafından yük değil, fırsat olarak görüldüğünü belirterek, “Türkiye mültecilerin iş ve ticaret potansiyelinden faydalanıyor. Burada bir Suriye masası kurmuş olmanız çok güzel" dedi.

Gaziantep’in Suriye’ye açılan bir kapı durumunda olduğunu vurgulayan Berger, “Ürdün’e, güneye, körfez ülkelerine açılan bir kapı olmuştur. Ne yazık ki şu anda körfez ülkelerine giden kapı kapalı. Ama Suriye’de bir çözüm üretildiğinde Gaziantep ihracatta tekrar körfez ülkelerine ve Arap dünyasına bir kapı olacak. Brüksel’de yapılacak bir etkinlikten de bahsetmek istiyorum. Üst düzey diyalog olacak. Türk heyetine Mehmet Şimşek liderlik yapacak. Sadece politikacıların diyaloğu olmayacak. Bir de iş forumu düzenlenecek. Geçen yıl İstanbul’da çok başarılı olmuştu. Bu sene Brüksel de yapılacak. Türk ve Avrupalı şirketler bir araya gelip, gelecekte nasıl iş yapacaklarını tartışacaklar. Bugün gösterdiğiniz misafirperverlik için çok teşekkür ederim. Son bir araya gelişimiz değil. Yapacak çok işimiz var. Her zaman Gaziantep’e gelip sizinle bir araya gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliğinin Türkiye için önemli bir ortak olduğunu söyleyen Büyükelçi Berger, “Ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için gümrük birliğinin modernizasyonu yapılmalı. Müzakereler başlayacak. Hizmet, kamu satın almalar ve tarım gibi alanları kapsayacak. Gümrük birliğinin modernizasyonu başladığında birçok önemi olacak. Dünya piyasası ve ekonomi bakanlığıyla paylaştığımız değerlendirmemiz şu, her iki taraf için kazan kazan durumu olacak. Türkiye’de GSTİH’da yüzde 1,2 artış olacak. 12 milyar avroya denk gelecek. Bu projenin uygulanması vakit alacak. Öncelikle müzakereler yapılacak. Anlaşmanın onaylanması gerekecek“ ifadelerini kullandı.

Toplantıda konulan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise Gaziantep’in ticaret hacmi ile ilgili yaptığı sunumda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşların da ticarete dahil olmasıyla yaşanan gelişmelerden bahsetti.