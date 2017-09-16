Büyükelçiler Gaziantep’te buluştu

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Genel Sekreter Yardımcısı Cihan Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk ile çok sayıda sanayici ve iş adamı tarafından karşılanan yabancı ülke büyükelçi ve temsilcileri düzenlenen Gaziantep’e hoş geldiniz kokteylinde bir araya geldi.

Gaziantep için büyük bir şans

74 ülke temsilcisinin ağırlandığı büyükelçiler buluşmasının Gaziantep için büyük bir şans olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz “İhracat alanında 187 ülkeyle irtibatı olan kentimiz bugün bu ülkelerin bir çoğunun büyükelçi ve temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Gaziantep için önemli bir şans olarak değerlendirdiğimiz bu buluşmanın kentimizin sosyal, kültürel ve tarihi zenginliğinin de konuk ülke temsilcileri tarafından dünya gündemine taşınacağını umuyoruz. Hafta sonu antik kentlerimizle tarihi ve kültürel değerlerimizi kapsayan gezilerimizin yanı sıra gerçekleştirilecek toplantılarda ihracatçılarımız ve yabancı ülke temsilcilerimiz bir araya gelecek olup organizasyonun Gaziantep’e önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum” dedi.

"Hedef pazarlarımızın büyükelçilerini ağırlıyoruz"

Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in son dönemlerde hedef pazarlar olarak belirledikleri ülkelerin büyükelçilerinin ağırlıklı olarak büyükelçiler buluşmasına katıldığına dikkat çeken GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan ikili ilişkilerin gelişmesi ve bu ülke pazarlarında Türk ürünlerinin daha etkin yer bulunabilmesinde büyükelçiler buluşmasının önemli olduğunu ifade ederek Gaziantep’in gastronomi, kültür ve kongre turizmi açısından da öneminin artacağını belirtti.

Global pazarların önemli aktörü Gaziantep kapılarını büyükelçilere açtı

Türkiye’nin olduğu kadar Ortadoğu ve dünyanın da en önemli üretim ve sanayi merkezi olan Gaziantep’in büyükelçilere ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneydoğu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya kent vizyonunun gelişmesi ve turizm pastasından arzu edilen payın alınabilmesinde söz konusu organizasyonun büyük önem taşıdığını belirtti.

"Gaziantep Türkiye’nin her alanda parlayan yıldızı"

Büyükelçiler Gaziantep Buluşmasının açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi Gaziantep’te gerçekleştirilen büyükelçi buluşmalarının dördüncüsü olduğunu ifade ederek “ Değerli büyükelçi ve ülke temsilcileri Gaziantep’e hoş geldiniz. Geçen yıl Çanakkale’de düzenlenen büyükelçiler toplantısının dördüncüsünü Gaziantep’te düzenliyoruz. Gaziantep tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu’nun en önemli kültür mezelerinden birisi olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de ihracat şampiyonudur. Gaziantep aynı zamanda benim doğduğum ve ailemin yaşadığı şehirdir. Bu yıl büyükelçiler buluşmasında 74 farklı ülkeden 171 misafirimiz var. Konuklarımız için hazırladığımız zengin bir programımız bulunmaktadır. Tarihi ipek yolunun üzerinde bulunan ve önemini her dönem sürdüren Gaziantep günümüzde de sahip olduğu değerlerle dünyanın en önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Tarih öncesi dönemlerden bu yana onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep antik kentleri ve tarihi dokusunun yanı sıra zengin mutfak kültürü ve sosyal yapısıyla da dikkat çekmektedir. Diğer taraftan Gaziantep sanayi alanında da hızla gelişerek Türkiye ve Ortadoğu’nun adeta sanayi merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu’nun parlayan yıldızı olan Gaziantep aynı zamanda yüksek ihracat performansıyla da dikkat çekmektedir. Bu büyük buluşmada kentin zengin tarihi ve turistik dokusunu hep birlikte gezeceğiz. TIM olarak, 2017 yılının başından beri. 21 Büyükelçi ile bir araya geldik. 18 ülkeye delegasyonlar düzenledik. İşbirliği olanaklarını değerlendiriyoruz. Sizinle diyaloğumuza büyük önem veriyoruz. Amacımız: Dostça bir ortamda bir araya gelerek ülkelerimiz arasında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır” dedi.

Katılan büyükelçiler ve ülkeleri

Büyükelçiler Gaziantep Buluşmasına Arnavutluk, Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Belarus, Benin, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Şili, Kosta Rika, Kolombiya, Hırvatistan, Cibuti, Ekvador, Mısır, Etiyopya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, Guatemala, Endonezya, İran, İrlanda, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kore, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Letonya, Arap Devletleri Birliği, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Moritanya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Filistin, Panama, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Raunda, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Somalili, Güney Afrika, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, İsviçre, Tacikistan, Tayland, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Yemen, Zambiya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, IMF Türkiye Temsilcisi, Arap Devletleri Birliğinden büyükelçiler ve ülke temsilcilerinden oluşan 171 kişilik heyet ile Türkiye’nin değişik illerinden gelen 79 kişilik Türk heyet eşlik ediyor. Program kapsamında büyükelçi ve ülke temsilcileri Zeugma Mozaik Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve diğer tarihi turistik mekânların yanı sıra Rum Kale ve Halfeti’de de incelemeler yapacak. Büyükelçiler Gaziantep buluşmasında konuklara Gastronomi kenti Gaziantep’in zengin mutfak kültüründen oluşan özel bir menü hazırlandı. Konukların 17 Eylül Pazar akşamı özel bir uçakla Gaziantep’ten ayrılacağı bilgisi de verildi.