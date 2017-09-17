Büyükelçiler Şahinbey’i gezdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyük Ekşi, 74 ülkeden gelen 44’ü büyükelçi ve beraberindeki heyet öncelikle Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şehreküstü Konakları, Şıh Meydanı’nı ve sokak sağlıklaştırma kapsamında restorasyonu yapılan mahalleler ve evleri gezdi. Heyet daha sonra Gaziantep’in Kurtuluş Mücadelesi’ni ve 15 Temmuz darbe girişimini önleyen Ömer Halis Demir’i anlatan Milli Mücadele müzesini gezdiler.

Gaziantep beni şaşırttı

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaş Sebze-Meyve İhracatçı Birliği Başkanı

Rıza Seyyar, yapılan çalışmalarla tarihin bir yansımasını gördüklerini belirterek, “Gaziantep’e yaklaşık 14 yıl önce gelmiştim bugünkü Gaziantep beni oldukça şaşırttı. Gaziantep’e gelen bir yabancı bir haftayı dolu dolu geçirebilir ve zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Buraya baktığınızda buram buram bir Mezopotamya, Anadolu ve bir Selçuklu görüyorsunuz. Milli Mücadele döneminde de halkın yer altına inmesi, coğrafi koşulların yarattığı bir durum. Fransızlara karşı verilen Kurtuluş Mücadelesi’nin başarıya ulaşmasının temel faktörlerinden birisi şehrin içinde hareket halinde değil de yer altında mücadeleyi örgütleyip, savaşta başarılı olmuşlardır. Burada müthiş bir ortam oluşturulmuş. Herkesin Gaziantep’e gelerek buraları görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Diğer illere örnek olmalı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yamanyılmaz, Kurtuluş Savaşı ve Gaziantep mimarisinin çok güzel yansıtıldığını belirterek, “Yapılan çalışmaları çok beğendim. Restorasyon çalışmaları neticesinde her alan kendi otantik ortamını korumuş. Kurtuluş Savaşında verilen mücadele Milli Mücadele Müzesi’nde çok güzel yansıtılmış. Bu çalışmanın diğer İllere de örnek olmasını diliyorum. Ben Adana ve Mersinliyim. Kurtuluş Savaşı’nda oralarda da mücadeleler verilmiş. Bunların yansıtılması anlamında benzer çalışmalar oralarda da yapılabilir” diye konuştu.