Büyükelçiler ZEUGMA müzesini gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) başlattığı ve büyükelçilerin Türkiye'nin tarihi yerlerini görmesini amaçlayan proje Gaziantep gezisiyle başladı.

TÜRSAB tarafından organize edilen ve Türkiye'deki büyükelçilere Türkiye'yi tanıtmak için başlatılan gezilerin ilki Gaziantep'e yapıldı. Geziye Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna, Polonya Büyükelçileri katıldı. ZEUGMA mozaik müzesini gezen Büyükelçiler'e TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya eşlik etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ilk gezilerine başladıklarını belirterek, “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak bundan sonra periyodik olarak tüm ülke büyükelçilerimizi Ankara'nın o bürokratik ortamından çıkartıp Türkiye'nin kültürel zenginliklerini gezdirip Türkleri daha iyi tanımalarını sağlamak için bir kültürel etkinlik başlatmak istiyoruz. Bu ilk gezimiz Gaziantep ve Şanlıurfa'yı kapsıyor. Büyükelçiler çok memnun kaldı. Çok beğendiler burayı” diye konuştu.