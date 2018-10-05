İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükelçiler ZEUGMA müzesini gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) başlattığı ve büyükelçilerin Türkiye’nin tarihi yerlerini görmesini amaçlayan proje Gaziantep gezisiyle başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) başlattığı ve büyükelçilerin Türkiye'nin tarihi yerlerini görmesini amaçlayan proje Gaziantep gezisiyle başladı.


TÜRSAB tarafından organize edilen ve Türkiye'deki büyükelçilere Türkiye'yi tanıtmak için başlatılan gezilerin ilki Gaziantep'e yapıldı. Geziye Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna, Polonya Büyükelçileri katıldı. ZEUGMA mozaik müzesini gezen Büyükelçiler'e TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya eşlik etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ilk gezilerine başladıklarını belirterek, “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak bundan sonra periyodik olarak tüm ülke büyükelçilerimizi Ankara'nın o bürokratik ortamından çıkartıp Türkiye'nin kültürel zenginliklerini gezdirip Türkleri daha iyi tanımalarını sağlamak için bir kültürel etkinlik başlatmak istiyoruz. Bu ilk gezimiz Gaziantep ve Şanlıurfa'yı kapsıyor. Büyükelçiler çok memnun kaldı. Çok beğendiler burayı” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.