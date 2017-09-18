Büyükelçilerin kebap keyfi

Piknikte büyükelçiler ve yabancı ülke temsilcileri, ihracatçıların pişirdiği kebabın tadını çıkardı.

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) koordinesinde gerçekleştirilen "Büyükelçiler Gaziantep Buluşması" kapsamında, 74 ülkeden 44’ü büyükelçi olmak üzere ülke temsilcilerinden oluşan 176 kişilik heyet için Erikçe Ormanlarında piknik etkinliği düzenlendi. Pikniğe TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, ve protokol mensupları katıldı. Misafirler piknik alanına kurulan devasa açık büfede, Gaziantep mutfak kültürünün en lezzetli menülerinin tadına baktı.

Kadınlar baklavaya, erkekler kebaba ilgi gösterdi

Gelen heyet için açılan çadırlarda, Antep fıstığı, çiğ köfte, kebap ve baklavaya kadar yöre mutfağına ait birbirinden lezzetli menüler hazırlanırken, yayık ayran ve şerbet gibi içecekler de ikram edildi.

İhracatın patronları ocak başında

Piknik etkinliğinde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ocak başına ve baklava standına geçerek yabancı konuklara kendi elleriyle yemeklerden ikram etti. Piknikte başkanların pişirdiği kebapların tadına bakan büyükelçiler yemeklerin çok lezzetli olduğunu söylediler. Bazı büyükelçiler ise dev mangalın başına geçerek kebap pişirdi. Pikniğe katılanlar gördükleri misafirperverlikten etkilendiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’ya teşekkür ettiler. Gaziantep’in ünlü sahre etkinliğini yaşayan büyükelçiler kurulan sahnede gerçekleştirilen mini konserler ve halk oyunları gösterileriyle de güzel bir Pazar geçirmenin mutluluğunu yaşadı.