Büyükleçiler Rumkale’nin eşsiz manzarasına hayran kaldı

Fırat Nehri’nde tekne turu yapan büyükelçiler, Rumkale’nin manzarası ve doğa güzelliklerini yakından gördü.

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) koordinesinde gerçekleştirilen "Büyükelçiler Gaziantep Buluşması" kapsamında, 74 ülkeden 44’ü büyükelçi olmak üzere ülke temsilcilerinden oluşan 176 kişilik heyet Gaziantep’in tarihi ve turistik bölgelerinde incelemeler yaptı. Rumkale’ye giden heyete TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve çok sayıda TİM ve protokol mensubu eşlik etti.

Büyük bir konvoy halinde Yavuzeli ilçe sınırlarındaki Rumkale’ye giden heyet, burada kurulan iskelede kendilerini bekleyen teknelerle Fırat Nehri’ne açıldı. Heyet teknelerle gezdikleri Fırat Nehri’nde, Rumkale’nin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Heyet, eşsiz manzarada Şanlıurfa Halfeti’ye kadar gitti. Büyükelçi ve bürokratlar, ellerindeki fotoğraf makineleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Büyükelçiler buluşması Gaziantep’i kültürüyle de dünyaya açtı

Büyükelçiler Gaziantep Buluşması’yla Gaziantep’in tarihsel yönüyle de dünya turizmine açıldığını ifade eden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 176 yabancı konuğun her birinin bundan sonraki süreçte kendi ülkelerinde Gaziantep’in tanıtımı için adeta birer kültür elçisi olacağını sözlerine ekledi. Fırat Havzası’nın tarihsel yapısının önemine de dikkat çeken Başkan Büyükekşi, antik dönemlerden günümüze kesintisiz yaşamın devam ettiği ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bu toprakların dünya turizminden yeterli payı alması için gerekli desteği vereceklerini ve her türlü çalışmanın içerisinde yer alacaklarını da belirtti. Konuklarla yakından ilgilenen Büyükekşi, zaman zaman onlarla hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şehin ise eşsiz manzaraya ve doğal güzelliklere sahip bölgeyi tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyleyerek, bölgeyi tanıyan büyükelçilerin de artık Gaziantep’in gönüllü turizm elçileri olacağına inandıklarını ifade etti. Konuklarla yakından ilgilenerek bölgenin tarihçesi hakkında bilgiler veren Şahin, tarihsel dokunun gelenekten geleceğe taşınabilmesi için üzerilerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Fırat Havzası’nın binlerce yıldır onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Şahin, antik dönemlerde Fırat Nehri’nin nehir taşımacılığı için de önemli rol oynadığını, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar bu nehir taşımacılığının sürdüğünü belirtti. Fırat Nehri üzerindeki antik dokunun önemine de dikkat çeken Başkan Şahin, "Bölge insanının turizme yönelik ilgisi ve yatırım isteğinin her geçen gün artıyor. Fırat’ın bereketinin turizme de yansıyacağına inanıyoruz. Diğer taraftan inanç turizmi açısından Rumkale’nin farklı bir öneme sahip. Gaziantep’in geniş bir turizm potansiyeline sahiptir. Turizmin tek alanında değil, tamama yakın alanında iddialıyız" dedi.

Şahin, Büyükelçilerin Gaziantep Buluşması’nın Gaziantep için önemli bir şans olduğunu da ifade ederek, önümüzdeki süreçte Gaziantep’in daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyleyip, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve GAİB Başkanlar Kuruluna teşekkür etti.

Sanayi, ticaret ve ihracat merkezi olan Gaziantep’in tarihsel markalarının da önemli olduğunu vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, kentlerin tek yönlü gelişmemesi gerektiğini, Gaziantep’in bir bütün olarak sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle de gündemde olması yönündeki bütün çalışmaları desteklediklerini ifade etti. İhracatçıların aslında dünya pazarlarında Gaziantep’in tanıtımı için de önemli roller üstlendiğinin altını çizen Çıkmaz, Büyükelçilerin Gaziantep Buluşması’nda kentin tarihi ve kültürel değerleri yanında gastronomisinin de dünya gündemine taşındığını sözlerine ekledi. Rumkale ve Fırat Havzası’nda düzenlenen gezinin tarihe yolculuk niteliği taşıdığını da belirten GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Fırat Nehri’nin ticaretin başladığı yerler arasında olduğuna da dikkat çekerek, “Antik dönemlerde medeniyetler arasındaki ulaşımı ve taşımacılığın sağlandığı Fırat Nehri o dönemler için bölge insanının ürettiği ürünlerin ihracatında kullanılan en önemli yollar arasındadır. Buradan Basra Körfezi’ne kadar ulaşan Fırat Nehri üzerinde antik dönemlerde önemli taşımacılık uygulandığını biliyoruz. Bu organizasyonun kentimizde gerçekleştirilmesini sağlayan TİM Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz” dedi.

Fırat Havzası ve Rumkale gezisinde görsel şölen

Fırat Havzası ve Rumkale gezisine katılan büyükelçilerin bindirildiği tekneler Fırat Nehri üzerinde adeta görsel bir şova dönüştü. Yabancı konuklar kadar bölge halkının da ilgi gösterdiği gezi ve incelemelerde Kasaba köyü sakinlerinin hazırladığı yöreye has yemekler de ikram edildi. Geziden ve bölge güzelliklerinden çok etkilendiklerini ifade eden büyükelçiler, tabiat, tarih ve kültürle iç içe bir gün geçirdiklerini kaydetti.