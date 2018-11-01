Büyükşehir, 30 köyün kullandığı Bilek-Kamışlı yolunu yeniledi

Gaziantep'te 30 köyün kullandığı 55 kilometre uzunluğundaki yolun yeni hali, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. İl genelinde yaptığı kavşaklar, köprüler ve asfalt çalışmalarına yeni yollar ekleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki sıkıntıları asgariye indirmek amacıyla birçok projeye hayat verdi. Bu doğrultuda dar olan Bilek-Kamışlı yoluna el atan Büyükşehir, yolun yeni halini trafiğe açtı. Yol ve asfaltlama çalışmaları kapsamında hem olası trafik kazalarının önüne geçmeyi, hem de trafik akışını hızlandırmayı amaçlayan Büyükşehir, Bilek-Kamışlı yolunu genişletti, yola asfalt döktü. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda Bilek-Kamışlı yolunu aktif hale getirdi. Yolun dar ve trafik açısından tehlikeli olduğunu gören Büyükşehir, 5 metre genişliğindeki yolu 12 metreye çıkardı.

Yolun 50 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan 5 kilometrelik kısmında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle Bilek, Arıl, Battal, Altındağ, Turlu, Tokdemir, Korucak, Dernek, Tosunlu, Adaklı, Kamışlı ve Köseler Mahallesi'nde (Köy) oturanlarla Nizip'e gidenlerin kullandığı Bilek-Kamışlı yolu, hem tasarruf, hem de zaman açısından önem arz etmesi bakımından dikkati çekti, kayıtlara alındı.

Bilek-Kamışlı yolunu kullanan Hasan Aslan, yolun önceki haliyle şimdiki halini kıyaslamanın mümkün olamayacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Murat Aslan da yaklaşık 30 köyün kullandığı Bilek-Kamışlı yolunun hem dar, hem de asfalta ihtiyacı olduğunu aktararak, “Bizim için bu yol çile yolu oluyordu. Kaza riskinin çok yüksek olduğu yol, trafikte kör nokta haline geldi, çok sıkıntı yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarına başlayınca, herkesin duasını aldı. Şimdi yollarımız hem genişledi, hem de otoyol gibi oldu, modernize edilen yolumuz on numara. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere, yolun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık” diye konuştu.