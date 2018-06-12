Büyükşehir bayram hazırlıklarını tamamladı

4 Gün boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi’nin bayramda ücretsiz otobüs yolcuğu uygulaması, bu yıl da Ramazan Bayramı süresince devam edecek. Vatandaşların rahat ve ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ)’ye bağlı çalışan otobüsler, tramvaylar ücretsiz yolcu taşıyacak. Arife günü ise otobüsler Balıklı Meydanı’ndan Yeşilkent ve Asri Mezarlığına ücretsiz yolcu taşıma hizmeti verecek. Bayram boyunca 24 saat ekibiyle vatandaşa hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki mezarlıklarda 5’er bin adet gül, çam fidanı ve Yasin’i Şerif’i ücretsiz dağıtacak. Öte yandan orta refüj düzenleme, asfaltlama ve temizlik çalışmalarının yapıldığı mezarlıklarda, 24 saat anons sistemiyle Kur’an-ı Kerim de okunacak.

Şikayetler “Alo 153”’e bildirilecek

Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca tüm birim ve genel müdürlükleriyle görev başında olacak. ALO 153 bayramda 7 gün 24 saat çalışarak, Gazianteplilerin dilek, talep ve şikayetlerini almaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ise kent içi ulaşımında düzeni sağlamak ve halkın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini temin etmek amacıyla, ulaşım trafik ekipleriyle, durak ve hatlarda gerekli kontrolleri yapacak. Zabıta ekipleri ayrıca arife gününden itibaren gıda kontrollerini sıklaştırarak, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerine imkan sağlayacak. Ekipler dilenci, seyyar satıcı, izinsiz işportacılara karşı tedbirler alıp, trafiğe kapalı bölgelerde alışveriş yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, bayrama kadar 24 saat boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması çalışacak.

Bayramda turizm akışı aksamayacak

Büyükşehir Belediyesi Mozaik Müzesi, Gezegenevi ve Bilim Merkezi, Botanik Bahçesi, Harikalar Diyarı Eğlence Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Bakırcılar Çarşısı ve Kültür Yolu gibi yerel değerleri görmeye gelenler için kolaylık sağlanacak. Turistlerin memnuniyetle karşıladığı uygulama kapsamında restoranlar, kafeler, kuruyemişçiler, baharatçılar, alışveriş merkezleri, kuaförler, turistik hanlar, hediyelik eşya satan işletmelerle turistik mekanlar bayram boyunca açık olacak.