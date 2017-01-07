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07 Ocak 2017 10:22

Büyükşehir Belediye Başkan Şahin:

Büyükşehir Belediye Başkan Şahin:

07 Ocak 2017 10:22

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yetim Koordinasyon Merkezi, kurulduğu günden itibaren toplamda 3 bin 329 yetim çocuğu ulaşarak dileklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde eşini kaybetmiş anne ve çocuklarına ulaşmak için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde “Yetim Koordinasyon Merkezi”ni kurdurdu.
Yetim çocuklara maddi yardımın yanında eğitim, sosyal ve duygusal anlamda da destek veren Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalarla çocukların topluma kazandırılmasını hedefliyor.
Mahalle ve okulları tek tek gezerek yetim çocukları tespit eden merkez çalışanları, çocukların ailelerini de ziyaret ediyor.
Öte yandan koordinasyon merkezi, yetim çocuklara akademik destek ve değerler eğitimiyle güçlü bireyler yetiştirmeye gayret ediyor.
Eğitimler yakından takip ediliyor
Onların sıkıntılarını dinleyerek, çocukların isteklerini soran koordinasyon merkezi, kurulduğu günden itibaren 3 bin 329 yetim çocuk ve 939 anneye ulaştı.
Çocuklara hayallerini soran merkez çalışanları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı bazı etkinlik ve ziyaretlerde, onlara istedikleri hediyeler takdim etti. Sinema, piknik ve kahvaltı gibi etkinliklerin gerçekleştiren koordinasyon merkezi, ayrıca çocuklara yönelik gezi, doğa kampı, müze ziyareti, Masal Parkı, Botanik Parkı ve Harikalar Diyarı gibi merkezlere de geziler düzenliyor.
Bu arada anneleri okuma yazma ve meslek kurslarına yönlendirerek, onlara eğitim seminerleri veren merkez, çocukların da eğitimini yakından takip ediyor.Merkez ayrıca, yetim çocukların akademik başarılarını destekleyerek okul takip ve yönlendirmelerde bulunuyor.



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