Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin GAÜN'lü öğrencilerle buluştu

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan “Üniversiteme Hoş Geldin, Şehrime Hoş Geldin" konferansı GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile birlikte çok önemli işlere imza atığını belirterek öğrencilere,“Sizi geleceğe hazırlama noktasında bana ve ekibime ne düşüyorsa tüm gücümüzle destek vereceğiz” dedi.

Kendinize güvenin

Mali kalkınmamın tek başına insanları mutlu etmediğini, beraberinde ekonomik kalkınmayla, çevresel kalkınmayı, sosyal ve kültürel kalkınmayı bir bütün olarak görmemiz gerektiğini ifade eden Fatma Şahin, "Bizim için en önemli şey gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Üniversiteyi okuduğum yıllardaki rekabet etme gücü çok farklıydı, şuan ki rekabet etme gücü çok farklı. Siz artık yanınızdaki arkadaşınızla rakip değilsiniz, küreselleşmeye baktığımız zaman bütün sınırların kalktığı bir dünya var. Bu dünya da bizim sizleri geleceğe hazırlamamız gerekiyor. O yüzden temel çok önemli. Üst üste sınavlar geçirerek bu konumdaysanız, zaten her birinizin başarı hikâyesi var. O yüzden kendinize güvenin. Öncelikle bilim ve teknoloji çağını yakalamamız gerekiyor. Bütün medeniyeti iyi okuyanların söylediği bir şey var; bir ülkeyi güçlü bir iktidar güçlü yapar. Bugün dünyayı iyi okuduğunuz zaman, büyük devletlerin arkasında her zaman bilim ve bilgi yatıyor. Osmanlı ve Selçuklu Devletlerinde de böyleydi. Bütün büyük medeniyetlerin arkasında bilim ve bilgi yatar. O yüzden akademik dünya, üniversiteler ve siz öğrenciler bizim için çok önemlisiniz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasına şöyle devam etti: “Birlikte yapacağımız çok iş var. Rekabeti iyi yönetip sizleri yarınlara hazırlayacağız. Şehirdeki imkân ve fırsatları İstanbul'da okuyan bir gencin imkan ve fırsatlarını dönüştürürken aynı zamanda ülkenin gençlerini geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Gaziantep'in her kıtadan toplam 23 kardeş şehri var, bunların imkan ve fırsatlarını sizlere sunacağız. Eksik hiçbir şeyimiz yok, her şeye sahibiz. Yabancı dil sorununu mutlaka halletmemiz gerekiyor. Sosyal ve kültürel anlamda kendimizi yetiştirmemiz lazım. Daha çok okuyup çoklu düşünmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Murat Tural da öğrencilere Gençlik Meclisine katılmaları konusunda çağrıda bulunduğu konuşmasında, “Bizler Gaziantep için çalışan sivil toplum örgütleri gibi çalışan ama yerel yönetimlerle beraber çalışan bir konseyiz. Bünyemizde kadın teşkilatımız, kadın meclisimiz, gençlik, çocuk ve engelli meclisimiz var. Bu dört meclisimizin yanında bir de çalışma gruplarımız var. Bunları yakinen tanımanızı istiyorum. Konseye aktif bir şekilde katılmanızı, gelmenizi isterim. Hayata adım atacağınız dönemlerde yerel yönetimlerin faydasını, şehrinize katkı, fayda sağlamanın önemini ve yaptığınız her katkının size vereceği hazzı, mutluluğu yaşamanızı istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Ercan Oğuz, 2018- 2019 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Diplomayı herkes alıyor ama bizim biraz farkımız olmalı. Bu farklılığı ortaya koymak için bütün öğrenci arkadaşlarım öğrenci topluluklarına başvurması, Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi gibi yerel yönetimlerde etkin rol alan yerlere kayıt olmaları gerekiyor. Sosyal yaşamın içerisinde olmak gerekiyor” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasından Rahim Türk ve Tuğba Özdenal tarafından eğitim verildi.