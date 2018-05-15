Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin müjdeyi verdi

Zeugma Müzesi, müzelerin anası, çingene kızımız ailesine kavuşmuş olacak” dedi.

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Belkıs köyü sınırlarındaki Zeugma Antik Kentinden yurt dışına kaçırılan ve bugün kentin önemli simgelerinden biri haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçaları, yıllar sonra evine dönecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında söz konusu parçaların Türkiye’ye resmen iadesini öngören anlaşma, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunda imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına New York Kültür ve Tanıtma Ofisi Direktörü Tülin Sermin Özduran, Bowling Green Eyalet Üniversitesi adına da Rektör Dr. Rodney Rogers, Sanat ve Bilim Fakültesi Dekanı Dr. Raymond Craig ile üniversitenin Başkan Yardımcısı Sean P. FitzGerald imza koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Zeugma mozaiklerine ait 12 parçanın Türkiye’ye getirilmesine ilişkin bir protokol imzalandığını anımsattı.

Şahin, Zeugma Antik Kentinden 1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan mozaiklerin, Gaziantep’in simgesi Çingene Kızının kayıp parçaları olduğunu söyledi.

Çingene Kızının parçalarının evine dönecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Şahin, "İki yıldan beri üzerinde çalışıyorduk. Kültür ve Turizm Bakanlarımız, Dışişleri Bakanlarımızla birlikte çalıştık. Şu anda güzel bir sonuca ulaştık. Üniversitenin, söz konusu kayıp mozaikleri yuvasına iade edeceğine dair bir protokol imzalandı. Bu bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Çok daha güçlü şekilde müzemizde yerini alacak

Şahin, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi’nde özel bir bölümde sergilenen Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarının yerlerinin projeksiyon yardımıyla gösterildiğine dikkati çekerek, "Çalınan parçaların daha önce ABD’deki bir üniversitede olduğu belirlenmişti. Bugün de Zeugmaya ait bu mozaiklerin bize iade edileceğine dair anlaşma imzalandı. İade edilecek mozaikler olmaları gereken yerlere yerleştirilecek. Çingene Kızımız ailesine kavuşmuş olacak. Bizim açımızdan Zeugma Müzesi, müzelerin anası. Hakikaten alanında dünyanın en güzel müzesi. Bu eksik parçalardan dolayı yüreğimizde bir sızı vardı, şimdi bunu dindirmiş olacağız. Evine dönecek kayıp parçalarla birlikte artık Çingene Kızımız, çok daha güçlü bir şekilde müzemizde yerini alacak. Birbirinden eşsiz mozaiklerimizi, bütün dünyaya çok daha güçlü ve daha güzel bir şekilde tanıtma imkanına kavuşmuş olacağız" diye konuştu.