Büyükşehir Belediye meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısının ikinci bileşimi, Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleşti. Bileşimde görüşülen 97 gündem maddesinin 31’i oy çokluğuyla, 57’si oy birliğiyle karara bağlanırken 9 maddenin görüşülmesi için ilgili komisyonlara ek süre verildi, gündem dışı 2 madde ise teklif kararı olarak oy birliğiyle kabul edildi. Esnafların merakla beklediği kararı alan meclis,esnafların yüreğine su serpti. Başkan Vekili Osman Toprak,Merkez Taşlıca Mahallesi’nde 1800 metrekare alana; plastik ayakkabı ve terlikçiler, fıstıkçılar, toptan gıdacılar, nakliyatçılarla tır, dorse bakım ve imalatçılarına yönelik site kurulacağını belirterek, söz konusu 5 meslek grubunun şehir dışına çıkarılacağını bildirdi.

Toprak, kentin Küsget Sanayi Sitesi’nden sonra böylesi bir siteye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Meclis, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 15.00’da toplanmak üzere dağıldı.