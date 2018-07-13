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13 Temmuz 2018 18:00

Büyükşehir Belediye meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Taşlıca Mahallesine 1800 metrekare alana 5 meslek grubunu kapsayan bir site kurulacak.

Büyükşehir Belediye meclisi toplandı

13 Temmuz 2018 18:00


Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısının ikinci bileşimi, Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleşti. Bileşimde görüşülen 97 gündem maddesinin 31’i oy çokluğuyla, 57’si oy birliğiyle karara bağlanırken 9 maddenin görüşülmesi için ilgili komisyonlara ek süre verildi, gündem dışı 2 madde ise teklif kararı olarak oy birliğiyle kabul edildi. Esnafların merakla beklediği kararı alan meclis,esnafların yüreğine su serpti. Başkan Vekili Osman Toprak,Merkez Taşlıca Mahallesi’nde 1800 metrekare alana; plastik ayakkabı ve terlikçiler, fıstıkçılar, toptan gıdacılar, nakliyatçılarla tır, dorse bakım ve imalatçılarına yönelik site kurulacağını belirterek, söz konusu 5 meslek grubunun şehir dışına çıkarılacağını bildirdi.


Toprak, kentin Küsget Sanayi Sitesi’nden sonra böylesi bir siteye ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.


Meclis, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 15.00’da toplanmak üzere dağıldı.




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