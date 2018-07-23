Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Pazarı’na yoğun ilgi

Şahinbey ilçesine bağlı kavaklık mahallesi hayri tütüncüler parkı içerisinde her pazar günü açık olan pazarda, yöresel yiyecekler, el işleri ve köylerde yetiştirilen organik ürünler görücüye çıkıyor.

Türkiye’de ilk kez hem otopark hem de semt pazarı olarak kullanılan fonksiyonel bir sistemi hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadınlara özgüven aşılayan, kadınların ekonomik özgürlüğüne ışık tutan doğal yaşam pazarı projesi’nin altına imza attı. Büyükşehir belediye başkanı fatma şahin tarafından mart ayında açılan doğal yaşam pazarı, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pazar yerinde, hem köyden getirilen organik ürünler şehirle buluştu, hem de kadınların el emeği ekonomiye kazandırıldı. Her yıl 8 mart dünya kadınlar günü’nde alış veriş merkezlerine açılan mini organik pazarlara sıkıştırılan kadınlar, doğal yaşam pazarı’yla adeta özgürleşti. Şehir merkezine dağılan girişimci güçlü kadınlar, rüştünü ispatladı. Doğal yaşam pazarı’nda kurulan stantlarda organik ürünlerin yanı sıra yöresel yemekler, yufka ekmeğiyle böreği, ev yapımı turşular, halka tatlı ve tekstil ürünleri sergilendi.

Pazarda 120 stand kuruluyor

Gaziantep kent konseyi Kadın Vizyon Geliştirme Komisyon Başkanı Tuğba Satıl Alkan, ev eksenli yaşayan kadınların özgüvenlerini artırıcı projeler üzerine çalıştıklarını bildirerek, “Büyükşehir Belediyesi ve kent konseyi kadın meclisi’nin işbirliğinde kurulan doğal yaşam pazarı, mart ayından bu yana kavaklık mahallesi hayri tütüncüler parkı’nı renklendiriyor. 2 yıl öncesine kadar, dünya kadınlar günü’nde alış veriş merkezlerine sıkışan kadınlarımız, ürünlerini buralarda kapalı ortamda pazarlıyordu, mekan yetersiz kalınca, ‘doğal yaşam pazarı’ adı altında vizyonel bir proje geliştirdik. Her pazar günü açık olan doğal yaşam pazarı’nda 60’ı gıda, 60’ı ise mefruşatla tekstil olmak üzere 120 stant kuruluyor. Türkiye çapında ses getiren bu çalışmayla; kadınlarımız yaptıklarını pazarlıyor, sattıklarından para kazanma zevkini tadıyor, bu vesileyle özgürleşiyor, ayakları üzerinde duruyor. Ev kadınlarının el emeği göz nuruyla ortaya koyduğu el işlerinin yanı sıra köylerden getirilen organik ürünler, pazarda sergileniyor, satışa çıkarılıyor. Doğal yaşam pazarı’nın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Tekstil ve Mefruşat Komisyonu Sorumlusu Serpil Karuserci, doğal yaşam pazarı’nın kadınlara fırsat verildiğinde çok büyük işlerin başarılabileceğini gözler önüne serdiğini belirterek, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı’nın (kosgeb) desteğiyle kendi işini kurmayı düşünen girişimci kadınlara yardımcı olabileceklerini söyledi.

Kent konseyi kadın meclisi gıda komisyonu sorumlusu nevin kanbağlı ise, ev kadınların özgüvenini artıran onları şehir yaşamıyla tanıştıran Doğal Yaşam Pazarı’nın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Para kazanıyoruz, ayaklarımızın üzerinde duruyoruz

Stantlarda ürünlerini pazarlayan girişimci kadınlar da, yıllardır evde zamanlarını boşa geçirdiklerini kaydederek, “kocalarımızın getirdiği kıt kanaat parayla evi idareye etmeye çalışırdık. Zaman değişti, artık biz kadınlar da söz sahibi olmak istiyoruz’ dedik, kollarımızı sıvadık. Başımızda da bizim derdimizi anlayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Suran olunca da işimiz kolaylaştı, elimizden tuttular, bizlere imkanlar sundular. Tamamen doğal organik ürünleri, doğal yaşam pazarı’nda satıyoruz. Para kazanıyoruz, ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Ev ekonomisine katkı sunuyoruz, eşlerimize yardımcı oluyoruz, kazandığımız parayla çocuklarımızı okutuyoruz” diye konuştu.