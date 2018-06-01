Büyükşehir Belediyesi engellileri unutmuyor

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Törende katılımcılara açıklamalarda bulunan Gül, istikrarı kalıcı hale getirerek, Türkiye’yi, ekonomide dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına koyacaklarını söyledi. Gül, birilerinin Türkiye’nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, "Türkiye’nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar" dedi. Kişi başına 25 bin dolar milli gelire ulaştıracaklarını belirten Gül, “Hem Gaziantepimize hem ülkemize çok büyük yatırımlar yaptık. 30 milyarın üzerinde Gaziantepimize yatırımlar yaptık. Bu hizmetleri devam ettirmek istiyoruz. Elbette daha yapacak çok şeyimiz var. ’Her şeyi bitirdik, her şeyi yaptık’ demiyoruz ama çok önemli işler yaptık, bundan sonra da önemli işler yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

“Engelsiz kent olacağız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet olduğunu ifade ederek, "Biz bir yola çıktık. Bu yol insana hizmet yolculuğu. Kimi engelli, kimi engelsiz. Biz artık tanımı değiştiriyoruz. Engel elde, ayakta, gözde, kulakta değildir engel yaşarmayan gözde, hissetmeyen kalptedir. Siz engelli değilsiniz. Nasıl çocuk ve kadın dostu kent olacaksak bir hedefimiz daha var engelli dostu kenti olacağız. Engelsiz kent olacağız" dedi.

İlçe belediye başkanlarına da engellilere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Şahin, “Amacımız eğitimde, sağlıkta, istihdamda, ulaşılabilirlikte önce engellilerdir. Bu talimatı veren de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Liderimizden aldığımız talimatla 16 yıldan bu yana çalışıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Şimdi artık uzmanlaşma zamanı. Bedensel engellinin ihtiyacı farklı, görme engellinin ihtiyacı farkı. İşitme engellinin ihtiyacı farklı, zihinsel engellinin farklı. Ne yaptık uzmanlaştık. Down sendromlular için, otistikler için, çölyak hastaları için özel çalışıyoruz. Çünkü siz çok özelsiniz. Çünkü siz çok güzelsiniz. En önemli şey güven ve istikrar” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlatarak, engellilere verdiği destekten dolayı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Çelebi, son 4 yılda toplam 2 bin 700 adet medikal malzemesi dağıtımı yaptıklarını, bu dağıtımların bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 78 engelli vatandaşa akülü araç, beyaz baston, sesli kol saati, tekerlekli sandalye ve medikal malzeme dağıtıldı.