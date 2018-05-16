Büyükşehir Belediyesi gençlere dokunmayı başardı

6 ay önce başlayan proje kapsamında, 8 okuldan bin 200 öğrenciye ulaşıldı.

Toplam 28 etkinliğin düzenlendiği projeyle, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya gezi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, devletin üst düzey yöneticilerinin ulaşılabilir olduğunu görme fırsatını yakaladı. Başkan Şahin yönetiminde, sosyal belediyecilik anlayışıyla insan merkezli hizmet üreten Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik projelerle adından söz ettirmeyi başardı. Bu doğrultuda “Her Zaman Birlikte" adlı projeyle kenar semtlerde yaşayan öğrencilere dokunmayı başaran Büyükşehir, her türlü tehlikelere açık olan gençleri sahiplendi. Toplumda sürdürülebilir barış ortamını sağlamak, vatandaş devlet iletişimini güçlendirmek, gençlere devlet olgusunun önemini vurgulamak ve devleti sevdirmek amacıyla hazırlanan “Her Zaman Birlikte" projesine dahil olan öğrenciler, hayatının en renkli 6 ayını geçirdi. Etkinliklerin son gününde Şehit Şahin Lisesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde ağırlandı. Merkezde, duvara tırmanma, dengede kalma, top kapma parkurlarında özgüven aşılanan öğrenciler, gönüllerince eğlendi, unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesince yürütülen projenin hayatlarında önemli bir iz bıraktığını belirterek, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Yaşamımız boyunca unutamayacağımız bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kez duvara tırmanmanın heyecanını yaşadık. Doğal ortamda yapılan etkinliklerle özgüven eksikliğini üzerimizden attık. Bizimle yakından ilgilenen, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyoruz, elleri hep üzerimizdeydi. Bu tür projelerin devam etmesini istiyoruz. Çok eğlendik, bugüne kadar görmediğimiz yerleri gördük. Bu etkinlikle devlet adamlarının aslında uzakta olmadığını öğrendik, istediğimiz zaman ulaşabilir olduklarını gördük” ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, İsmet Paşa Anadolu Lisesine spor malzemesi, müzik aleti ve kitap bağışı yaptı, projeye katılan öğrencilere bisiklet hediye etti.