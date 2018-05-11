Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali

Dün, Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Düğün" adlı balesini Gaziantep’teki sanatseverlerle buluşturdu.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde Mehmet Balkan’ın koreografisini yaptığı "Düğün" balesini, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de büyük bir ilgiyle izledi. Daha önce "Dostum Akdeniz", "Bach Oryantal", "Mevlana’nın Çağrısı", "Fındıkkıran" ve "İlişkiler" balelerinin koreografilerini yapan Balkan’ın hazırladığı tek perdelik eser, görsel şovları, dansları ve müzikleriyle izleyenlerin beğenisini topladı. Lale Balkan’ın sahneye koyduğu eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer üstlenirken, eserde başlıca rolleri Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Niyazi Cingöz, Ozan Demirbaş, Meltem Ayar ve Tutku Barın Tümen, paylaştı.

Eserde, 2 kız kardeşin aynı gence aşık olması, geleneksel motifler, folklorik adımlar ve müzikle harmanlanarak izleyicilere aktarıldı.