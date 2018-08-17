Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14 merkez, 11 branş ve 22 bin çocuğun katıldığı yaz spor okullarına katılan öğrencilere sertifikalarını dağıttı.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda düzenlenen sertifika töreninde çocuklara hitaben konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu ülkenin geleceğini çocukların şekillendireceğini belirterek, “Sizler bizim her şeyimizsiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 16 yıl önce yola çıktığımızda eğitimde, sağlıkta, ulaşılabilirlikte, sporda, önce çocuk, dedik. İnsanı merkeze aldık, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışımızda çocuklarımızın çok sağlam temellerde yetiştirilmesi gerektiğine inandık. Bizim bu coğrafyada petrolümüz, madenimiz yok. Bizim güvendiğimiz en büyük gücümüz beşeri sermayemiz, çocuklarımız, yani sizlersiniz. Bizim için önemli olan sizleri fiziken ruhen birinci sınıf insan olarak yetiştirmek. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve kitaba ulaşmalarını kolaylaştırmayı istiyoruz. Çocuklarımız çok fazla kitap okusun kendini geliştirsin” dedi.

"22 bin sayısına ulaşmış spor okulu yok"

Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Şahin, şöyle devam etti:

“Önce sizlere fırsat vermemiz gerekiyor. Spor Müdürlüğümüz bunun gereğini yaptı, sizler de acılan yaz spor okullarına katıldınız. Türkiye’nin hiçbir yerinde 22 bin çocuğa sayıya ulaşmış spor okulu yoktur. Bu coşkuya ulaşmış yaz spor okulu yoktur. Amacımız sizi yaz demeden, kış demeden sizleri geleceğe hazırlamak. Siz, bizim en büyük hazinemizsiniz. Sizler artık birbirinizle değil, Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan çocuklarla yarışıyorsunuz. ‘Geleceği ben inşa edeceğim’ öz güvenine sahip olmanız için, biz sizin emrinizdeyiz. Yüzme havuzlarından, basketbol sahalarına, voleybol sahalarına sizler için alt yapılar hazırlıyoruz. Hangi okula giderseniz gidin, size her türlü fırsatı vermeye gayret ediyoruz. Sizlerden ricamdır, çok okuyacaksınız, çok spor yapacaksınız. Sizler geleceğin yöneticileri olacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği, ‘Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözlerinden hareketle sizlerin iyi insanlar olmanız için; bizim medeniyet kodlarımıza göre yetişmiş olmanız için çalışacağız. Sizlerden rica ediyorum, büyüklerinize saygılı olun, yardıma muhtaç kim varsa ona yardım edin. İyi insanlar olmak için kendinizi kodlayın. Sizleri geleceğe hazırlarken ben, tüm çocukların, tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyim.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ise, çocukların spordaki başarılarına değinerek, “Çocuklar, siz spor yapmayı istediniz, işte meydanlar, sahalar sizin, siz yeter ki isteyin. Velileri bu konuda tebrik ediyorum, çok duyarlılar” diye konuştu.Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de Gaziantep’in, sanayide, gastronomide, turizmde nasıl bir altın çağ yaşıyorsa sporda da altın çağını yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin, 2018 Yaz Spor Okulları katılan öğrencilere sertifikalarını verdi.