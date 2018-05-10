Büyükşehir Belediyesinin Sanat Merkezi projesi sergilendi

Geçmişten yola çıkarak, yepyeni bir sanat merkezi oluşturabilme becerisiyle Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Eski Adliye Binasının Renovasyonu-Gaziantep Sanat Merkezi” projesi, Ankara Mimarlar Odası Derneğinde düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Tarihi doku içerisindeki canlanma ve turist sayısındaki artış, “Sanat Merkezi” ihtiyacını beraberinde getirince 1950’li yıllarında yapılan eski adliye binasının, sanat merkezine dönüştürülmesi fikri ortaya kondu.

Metruk halde bulunan binanın, statik, restorasyon ve renovasyon uygulamaları tamamlandı. Geçmişten günümüze yüklendiği tüm fonksiyonlarını, koridorlarında, duvarlarında, avlusunda görsel, işitsel sanat öğelerinin yorumlarıyla geçmişten geleceğe aktarıldı.

2017 Kasım ayında, inşaat ve gayrimenkul sektörünü uluslararası normlara taşımak, sektörü en iyiye teşvik etmek amacıyla düzenlenen SotCA yarışmasında, “Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi”yle ilk kez ödül verilmiş, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Eski Adliye Binasının Gaziantep Sanat Merkezi’ne dönüştürülmesine dönük proje ödüle layık görülmüştü.

Sosyal sorumluluk projesine dönüştü

Büyükşehir Belediyesinin Rehabilitasyon Merkezinde madde bağımlılığı tedavisi gören gençlerle, Kadın Sığınma Evindeki kadınlara, mozaik yapım eğitimi verildi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğada dönüşümü olmayan 100 ton civarındaki atık lamine temperli cam kırıkları değerlendirilerek, binanın tamamında 5 bin metrekarelik mozaik döşemesi yapıldı. 12 kadın ve 16 gence sanat öğretilerek meslek sahibi olmaları sağlandı. 10 bin metrekare kapalı alanı, bin metrekare açık orta avlusuyla kentteki sanatsal etkinliklerin tanıtımının ve koordinasyonunun sağlandığı merkezde: Sanat Galerileri, Sergi Salonları, Kafeterya, Çocuk Sanat Merkezi, Çocuk Tiyatroları, Çocuk Kütüphanesi, Yetenek Geliştirme, GASMEK (Cam Atölyesi, Ebru Atölyesi, Mozaik Atölyesi, Resim Atölyesi), Müzik Kursları, Enformasyon Merkezi, Gaziantep Tasarım Atölyesi, Çok Amaçlı Salon, yapının kendini anlattığı müze, Kent Arşivi Merkezi, Kent Araştırma Komisyonu, Kent Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Atölyesi fonksiyonları verildi. Sanat merkezi, yapımı ve hikayesiyle bir kentin ortak aklı, proje ve tasarım uygulamasıyla doğaya saygılı, geçmişin izlerini geleceğe sanatla anlatan kente ve kenti ziyaret eden yerli yabancı turistlerin hizmetine sunuldu.