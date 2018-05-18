Büyükşehir, botanik bahçesini Portekiz’de Avrupaya anlattı

Avrupa Botanik Bahçeleri Kongresinde Gaziantep’i temsil etti. Kongrede 40 farklı ülkeden 200’den fazla katılımcı yer aldı.

2013 yılından bu yana üye olarak yer aldığı ‘Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Birliği’ (BGCI) platformunda düzenlenen çeşitli kongrelerde ülkemizi başarıyla temsil eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yılda mayıs ayında Portekiz’de düzenlenen kongreye katıldı. Kongrede, “Botanik Bahçeleri ve Bilim, Botanik Bahçeleri ve Küresel Değişim, Biyoçeşitlilik koruma faaliyetleri, Botanik Bahçelerinin sürdürülebilirliği, Botanik Bahçelerinde miras, Kültür ve Turizm, Eğitim Programlarında Botanik Bahçelerinin Rolü” temaları işlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi, eğitim programlarında “Botanik Bahçelerinin Rolü” temasında ‘Ekoloji Kulübüm’ başlığı adı altında sözlü sunum yaptı.

Botanik Bahçesi yetkilileri, bireylerin özel ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak yaptığı bütün eğitim çalışmalarını düzenlenen kongrede tanıttı. Eğitim projelerinden sorumlu ekip 2009 yılından buyana 15 farklı eğitim projesi ile 1 milyon kişiye ulaşıldığını belirttiler. Yetkililer konu ile ilgili, “Ekoloji kulübüm adlı proje yapılan bütün eğitim çalışmalarının sonucunda sürdürebilirlik kazanılmasını sağlamakta. Ekoloji kulübüm projesinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 261 ilkokulla çalışılarak proje bitiminde okullarda ekoloji kulüpleri oluşturuldu. Bu kapsamda kulüp liderleri ve öğrencilerle etkinlikler düzenlenmiş uygulama çalışmaları yapılmıştır. Projenin hedef kitle oranının artması ve sürekliliğinin sağlanması için diğer okullarda da uygulanması planlanmakta” diye konuştu.