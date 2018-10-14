Büyükşehir buğday ve arpa tohumu dağıttı

Büyükşehir, ilçede 600 çiftçiye 150 ton buğday ve 50 ton arpa tohumu dağıttı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'nde düzenlenen arpa ve buğday tohumu dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Toprak anadır, toprak yardır, toprak nimettir, toprak berekettir, toprak gelecektir, topraktan geldik, toprağa döneceğiz, dolayısıyla çiftçimizin işlediği toprak bizim için altın değerindedir. Osmanlı tarihi incelediğinde, çiftçilerin üzerine bir sistem kurulmuş, ne zaman o sistem zayıflamış devletin gücü de o zaman zayıflamış. Devletin ortaya koyduğu yapı, toprak ne kadar fazla işlenirse o kadar devletin kuvvetleneceği yapıdır. Bizim medeniyetimiz, bizim tarihimiz, bizim kültürümüz bize bunu emrediyor. Sanayi savunma sanayisini niçin güçlendirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli ve yerli savunma sanayisi kurmaya çalışıyoruz. Birilerinin kötü niyetine karşı güvenli bölge oluşturmak için bu çok önemli. Bu ne kadar önemliyse gıda güvenliği ve kendi kendine yetme de bir o kadar önemlidir. O yüzden çiftçiler bizim için çok önemlidir. Madenimiz az, petrolümüz kıt, o yüzden çok çalışmamız lazım. Eski Türkiye'de, ‘benim oyumla çobanın oyu bir olur mu,' diyen işçiyi, çiftçiyi, çobanı küçülten bir anlayıştan ‘bugün başımızın tacısınız, iyi ki siz varsınız' diyen yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. AK Parti hükumetlerinde, ‘toprağı parçalamayacağız, bölmeyeceğiz' dedik, bu yönde hukuki düzenlemelere gittik, toprak bereketini verdi. Çiftçilere verdiğimiz her türlü destekle Avrupa'da üçüncü olduk. Gübre desteğinde, makine desteğinde önemli adımlar attık” dedi.

Bu yıl ilki düzenlenen Gastronomi festivalinde Gaziantep'e gelen dünyaca ünlü şeflerin kente ve kentin lezzetine hayran kaldıklarını belirten Şahin, bu şehrin toprağını, güneşini tarihle birleştirdiklerini söyledi.

Milletvekili Koçer'den Büyükşehir'e övgü

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise, Büyükşehir Belediyesinin tarıma ve çiftçiye verdiği önemden dolayı takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Koçer, “Gaziantep, belediyecilik açısından rol model oldu. Burada yapılan birçok proje, birçok aktivite Türkiye'de örnek alınmaya başlandı. İnsanlar, ‘Gaziantep, şunu yapmış gidip görelim' demeye başladı. Gaziantep, yeni bir anlayışla yukarı doğru çıkıyor. Nedir bu anlayış? Sosyal belediyecilik anlayışı, ekonomik belediyecilik anlayışı, tarımsal belediyecilik anlayışı, tarih ve kültüre sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı ama en önemlisi insana sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı bizim başarımızdır” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ilçelere yönelik yapılan destekleri anlatarak, Şehitkamil ilçesinde 600 çiftçiye, 150 ton buğday tohumuyla 50 ton arpa tohumu dağıtacaklarını kaydetti.